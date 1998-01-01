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Coral Travel поставит горнолыжные рейсы в Турцию

Туроператор в этом сезоне будет единственным игроком, предлагающим горнолыжную турецкую полетную программу

Как сообщает РСТ, компания Coral Travel заявила полетную программу на турецкие горнолыжные курорты. Прямые рейсы Pegasus Airlines в Кайсери стартуют 28 декабря, на следующий день начнутся перелеты в Эрзурум. Заказчиком всех рейсов выступает Coral Travel, предложивший пакетные туры на горнолыжные курорты Эрджиес и Паландокен.

В 2017 году оператор впервые заявил туры на курорт Эрджиес c собственной перевозкой и сегодня остается единственным игроком, предлагающим свою полетную программу на этом направлении.

В Кайсери (аэропорт Эрджиес) с 28 декабря запланировано четыре рейса в неделю, с 18 января – три. В Эрзурум (аэропорт Паландокен) с 29 декабря поставлено три еженедельных вылета и два – с 26 января. Время в полете составит 5 часов.

«Оба направления пользуются отличным спросом, так как выбор горнолыжных курортов сейчас ограничен. Несколько дней назад продажи вступили в активную фазу, что не удивительно – до новогодних праздников осталось мало времени», – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.

Эксперт рассказала, что Эрджиес (на фото) – один из самых современных лыжных курортов, оснащенный канатно-буксировочными транспортными системами и другим оборудованием всемирно известных компаний Doppelmayr и Leitner. Там проводятся крупные международные соревнования. Среди востребованного – размещение в небольших гостиницах городского типа с рестораном, баром и спа-центром.

В Эрджиесе могут кататься лыжники с разной спортивной подготовкой, есть горнолыжная школа для детей и взрослых. Для новичков обустроены «синие» трассы, для опытных катальщиков «красные» – их более половины от общего объема, а также «черные». На курорте занятие себе найдут и фрирайдеры. Протяженность трасс – свыше 100 километров, перепад высот – 110 метров. Более 150 снежных пушек обеспечат отличное катание на протяжении всего сезона с начала декабря и до конца марта.

Отдых в Эрджиесе удобно сочетать с экскурсионной поездкой в Каппадокию.

Отличные условия для отдыха и спорта предлагает также Паландокен. Одно из его преимуществ – близость к аэропорту в Эрзуруме, трансфер не займет более 25 минут. Там есть, где кататься и новичкам, и опытным горнолыжникам. Протяженность трасс – до 40 километров. Самый молодой и быстроразвивающийся курорт страны, среди прочего, стал официальным местом тренировок сборной Турции по горным лыжам.

В местных отелях также можно выбрать формат full board plus, почти в каждом есть сауна и крытый подогреваемый бассейн. Из Паландокена удобно выезжать на экскурсии в соседние города Эрзурум и Трабзон.

Как подчеркнула Марина Макаркова, оба турецких курорта предлагают качественное катание и высокий уровень сервиса.

/TOURBUS.RU