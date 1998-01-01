Новости Россию и Мьянму свяжут прямые авиарейсы Myanmar Airways планирует запустить рейсы между Янгоном и Москвой, а "Уральские авиалинии" – между рядом городов России и городом Мандалай

Россия и Мьянма планируют в ближайшее время запустить прямое авиасообщение между странами, перелеты планируются как из европейской части РФ, так и из Сибири и Дальнего Востока, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, которого цитирует сегодня «Интерфакс». "Здесь надо, конечно, провести большую работу. Надо выстроить нормальную логистику, нам нужны прямые рейсы, причем из сибирской части России, с Дальнего Востока, из европейской части страны. Почему говорю отдельно, потому что для этого потребуются разные типы воздушных судов. Здесь будут работать авиакомпании как России, так и Мьянмы. Ну и, конечно, их нужно будет состыковать с перелетами внутри страны", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя итоги заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в понедельник в Нейпьидо (Мьянма). По словам министра, развитие отношений между странами в сфере туризма расширит возможности отдыха россиян по разумным ценам в зимний сезон. Кроме того, г-н Решетников сообщил, что в Мьянме развиваются три большие свободные экономические зоны, одна из которых благоприятна для развития туризма. Еще одна сфера работы, которая обсуждалась на заседании в Мьянме – более плотная интеграции туристической повестки во внешнеэкономическую. "Это ведь не только привоз сюда туристов, это все системы оплаты, рубли, которые здесь останутся, на какие товары они будут потрачены. И есть ли возможность инвестиций: надо, может быть, и строить отели. Наши инвесторы, сети готовы. Чтобы мы не только внутри страны развивались, это абсолютный приоритет, но и дополняли такими рынками. Зимой в России пляжного отдыха нет, все мы об этом догадываемся. Хорошо, если в пакете тех же российских операторов будут отели с российским участием, и наши компании будут летать", — пояснил министр. Как следует из материалов Минэкономразвития к заседанию, авиакомпания Myanmar Airways International планирует запустить грузовые и чартерные перевозки между Янгоном и Москвой, а "Уральские авиалинии" – между рядом городов России и городом Мандалай. Российский посол в Мьянме Николай Листопадов ранее отмечал, что это очень интересная в туристическом отношении страна, с введением прямого авиасообщения количество поездок из РФ увеличится в десятки раз, кроме того, с июля в Мьянме введен безвизовый режим для россиян Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У также заявлял РИА «Новости», что Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "Мир". Напомним, что Мьянма (бывшая Бирма) – государство в Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом. Население составляет более 60 млн человек, большинство из них – буддисты. Страна привлекает туристов многочисленными буддийскими храмами и интересной природой. До пандемии, в 2018 году в Мьянме побывало более 3,5 млн иностранных туристов. В первом квартале 2019 года турпоток составил 1,5 млн прибытий, что на 23% больше, чем за тот же период годом ранее. Чаще всего страну посещали туристы из Китая, Таиланда, Южной Кореи, Японии, США и Франции. Ранее Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга компании China Travel, отмечал в интервью нашему порталу: «Мьянма – довольно популярное направление, туда едут как индивидуальные туристы на продолжительный отдых, так и туристы из Таиланда на пару дней. Стоит отметить, что стоимость тура в Мьянму может доходить до 6 тыс. долларов, у нас в компании туры в Мьянму делаются под запросы клиентов и носят характер "супер-VIP». В свою очередь, Юлия Фрундина, начальник отдела Юго-Восточной Азии компании Quinta Tour, в беседе с нами отмечала: «Сезон в стране, благоприятный для путешествий, - это октябрь-март. Путешествие в эту страну выбирают люди, увлеченные желанием увидеть что-то новое, неизвестное». /TOURBUS.RU



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