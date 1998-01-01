«Золотая Лихорадка-2022» прошла на Мальдивах и в ОАЭ

Директорский тур для лучших агентов «АРТ-Тур» с успехом прошел сразу в двух экзотических странах

Директорский тур «Золотая Лихорадка-2022» для лучших агентов «АРТ-Тур» с успехом прошел на Мальдивских островах и в ОАЭ. ТОП 20 лучших агентов со своими вторыми половинками, как птицы разлетелись на 20 люксовых островов Мальдив, а церемония награждения с двумя гала-ужинами прошла в давно любимых Арабских Эмиратах.

Напомним, что по условиям акции, в тур бесплатно приглашаются директора туристических компаний, ТОП-20 — лидеры продаж туроператора «АРТ-Тур», которые на церемонии награждения получают заработанные за сезон настоящие золотые слитки (1 грамм за каждый проданный номер в отеле 5* от 7 ночей).

Акция «Золотая Лихорадка» проходит уже 15 лет, и в этом сезоне вес золота достигнул рекордной цифры!

Мальдивы сейчас на пике популярности, это место релакса и эстетики во всем. Настоящий рай на земле. Агенты убедились в этом на собственном опыте и потом еще долго обменивались впечатлениями, ведь каждый из них был на своем эксклюзивном острове.

Затем участники тура отправились в ОАЭ на крыльях Emirates, где и состоялась кульминация тура — церемония с живой музыкой и видом на Burj Al Arab Jumeirah.

Церемонию награждения лучших из лучших традиционно провел генеральный директор «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов. Он вместе с президиумом отелей Jumeirah, вручил каждому участнику заслуженные золотые слитки и поблагодарил за сотрудничество.

Это было незабываемое время в Madinat Jumeirah!

На следующий день отправились в музей Museum of the Future - чудо инженерной мысли. На каждом этаже представлены интерактивные экспонаты. В фокусе внимания — будущее космических исследований, проблемы экологии и изменения климата, инновации в сфере здравоохранения и духовное развитие.

А «вишенкой на» торте стал второй гала-ужин в ресторане Sublimotion. Это pop-up-проект высокой кухни — гастрономического шоу. Проходил он в необычном зале, который менял свой облик как сцена под каждую подачу блюда, 10 курсов, 10 разных действий и миллион незабываемых эмоций, которые потрясли воображение, абсолютное погружение в шоу.

Новый сезон «Золотой Лихорадки-2023» от «АРТ-Тур» в самом разгаре. Туроператор призывает партнеров - бронируйте больше и следите за своим рейтингом в личном кабинете, первые 20 лидеров продаж отправятся в новое золотое путешествие следующей осенью и получат заслуженные призы.