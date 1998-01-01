Southwind Airlines начала рейсы из Калининграда в Шарм-эль-Шейх

Полеты будут выполняться пять раз в неделю с промежуточной остановкой в Анталье

Калининградский аэропорт "Храброво" будет обслуживать в зимний период чартеры турецкой авиакомпании Southwind Airlines в Анталью (Турция) и далее в Шарм-эль-Шейх (Египет), сообщил "Интерфаксу" генеральный директор аэрокомплекса Александр Корытный.

"Первый чартер Southwind Airlines улетел из Калининграда на Анталью, а затем в Египет утром в понедельник. Но мы работаем с турецким перевозчиком в рамках полетной программы, предполагающей доставку пассажиров до Антальи.

Дальнейший маршрут в Египет уже находится в компетенции Southwind Airlines. Известно, что самолет в аэропорту Антальи будет дозаправляться", — сказал г-н Корытный.

По его словам, по состоянию на начало данной программы планируется, что полеты будут выполняться с частотой раз в 5 дней на воздушных судах Airbus А321 в компоновке 220 пассажирских кресел.

Авиакомпания Southwind Airlines была основана 16 апреля 2022 года с целью выполнения полетов из России в Турцию.

Между тем, как сообщают сегодня профильные СМИ, вылет первого чартера из Калининграда не обошелся без проблем - на рейс авиакомпании Southwind, который должен был доставить 200 туристов из Калининграда в Анталью, а оттуда в Шарм-эль-Шейх, попали не все пассажиры.

Как сообщили пассажиры, согласно расписанию, вылет назначен на 03:00 5 декабря, но пассажиры покинули Храброво только в 07:00. При этом, по словам туристки, 51 человек остался за бортом: «На предполетном досмотре у самолета обнаружилась поломка одного из аварийных трапов. Из-за этого не могли посадить всех пассажиров».

Ранее сообщалось ранее, что турецкая Turkish Airlines планировала выполнять полеты из Калининграда в Турцию в зимнем расписании с 20 ноября текущего года по 24 марта 2023 года. Рейсы должны были выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Однако, по экономическим причинам эта программа была отменена.

/TOURBUS.RU