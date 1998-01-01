Новости

Северная столица ждет гостей из Беларуси

Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдет в Минске 14 декабря

Комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга приглашают представителей туротрасли Республики Беларусь принять участие в профессиональных рабочих встречах и презентациях туристских программ и услуг индустрии гостеприимства города на Неве в рамках роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

Как отмечает Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, «За одиннадцать месяцев 2022 года наш город уже посетили около 7 миллиона туристов.

Интерес гостей из Беларуси к городу на Неве остается неизменно высоким – Петербург сохраняет свой статус одного из наиболее привлекательных направлений для туристов. Более того, сейчас наблюдается тенденция к росту объема туристских поездок из Беларуси в Россию – в этом году турпоток вырос в 3,5 раза!

Мы высоко ценим гостей из Беларуси и считаем взаимодействие в сфере туризма очень перспективным».

Деловое мероприятие пройдет в среду, 14 декабря в отеле Crowne Plaza Minsk 5* ( ул. Кирова, д. 13.), начало в 15:00.

Посетители мероприятия смогут познакомиться на презентациях с туристскими программами ведущих туроператоров по приему в Санкт-Петербурге, гостиницами и музеями Северной столицы,провести деловые встречи с участниками в ходе воркшопа, выиграть в лотерее интересные призы, включая проживание в Санкт-Петербурге, принять участие в ужине с элементами петербургской кухни и культурной программой.

Участники роуд-шоу: Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, туроператоры «Невские сезоны», «Тари Тур», компания Astra Marine, отели «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум», «Коринтия Санкт-Петербург», музей Фаберже, музей-макет «Петровская акватория» и др.

Регистрация для посещения роудшоу

Регистрация для участия обязательна!

Дополнительная информация:

Елена Архипова

тел.: +7 (495) 723-72-72,

e-mail: wshotels@tourbus.ru