Oman Air начал рейсы из Москвы в Маскат

Регулярные рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю на лайнере Аirbus A330-300 из аэропорта Шереметьево

Как сообщили нам в пресс-службе аэропорта «Шереметьево», «2 декабря национальная авиакомпания Султаната Оман Oman Air приступила к выполнению рейсов в Международный аэропорт Шереметьево по маршруту «Маскат – Москва – Маскат», восстановив авиасообщение по данному направлению».. Регулярные рейсы будут осуществляться по понедельникам (с 26 декабря), средам, пятницам (прилет – 20:35 по московскому времени, вылет – 22:45 по московскому времени) и воскресеньям (прилет – 20:55 по московскому времени, вылет – 23:05 по московскому времени)".

«Направление «Москва – Маскат» является уникальным в Московском авиаузле. Возобновление прямых рейсов из столицы Омана в Россию будет способствовать развитию туристических и деловых связей между государствами и откроет для россиян новое привлекательное направление для путешествий в зимний сезон. Также авиакомпанией Oman Air традиционно предлагаются перелеты в ОАЭ, Таиланд, Индию, Шри-Ланку, Филиппины и по другим направлениям с пересадкой в Маскате», - отметили в пресс-службе.

«Полеты по маршруту «Маскат – Москва – Маскат» выполняются на широкофюзеляжном авиалайнере Airbus A330-300 в двухклассной компоновке («Эконом» и «Бизнес») на 230 мест.

В аэропорту «Шереметьево» пассажиры Oman Air обслуживаются в Терминале С – наиболее современном и высокотехнологичном в России», - заключили в пресс-службе.

Напомним, что все ковидные ограничения в Омане сняты: для въезда в страну не требуются сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты на COVID-19. Гражданам России для пребывания в Омане до 14 дней виза не требуется.

Кроме того, на рейсах Oman Air с пересадкой в Маскате можно добраться до Бангкока и Пхукета, Коломбо, Занзибара и Дубая.

По данным билетных агрегаторов, в первой половине декабря перелет из Москвы в Маскат и обратно обойдется от 90 тыс.р. на одного пассажира.

У туроператоров есть планы на блочную перевозку из Москвы в Оман и уже с вылетами из Маската – на блоки мест на Мальдивы, в Таиланд и Занзибар. Такие переговоры ведутся, однако пока конкретных договоренностей нет, - сообщили в АТОР.

Например, о намерениях получить блоки на рейсах Oman Air сообщили представители туроператора «Русский Экспресс».

В компании «Интурист» напомнили, что в Омане не такой большой номерной фонд: в основном, это отели 5*. Поэтому вопрос с блоками на перелетах Oman Air требует сначала проработки гарантий по номерному фонду.

Пакетные предложения с прямым перелётом в Оман уже появились в продаже «Интуриста»: в декабре тур на 7 ночей с размещение в отеле Hilton Salalah Resort 5* (курорт Салала) – от 192 200 р. на двоих.

По мнению туроператоров, в отличие от других стран Персидского залива, Оман может похвастаться большим природным разнообразием.

«Горы, водопады, саванны, тропики, фьорды – всё это сможет приятно удивить туристов, большинство из которых привыкло, что в странах Ближнего Востока кроме пустыни других ландшафтов нет», – прокомментировали в «Русском Экспрессе».

«В отличие от ОАЭ, морские курорты в Омане расположены на побережье Индийского океана. В Омане широкие пляжи с золотистым песком. Кроме пляжного отдыха, в Омане разнообразная экскурсионная программа – с посещением пустыни, гор, зелёных оазисов. В самом Маскате туристам будет интересно посмотреть центральный рынок, мечеть и площадь возле резиденции султана», – резюмировали в «Интуристе».

/TOURBUS.RU