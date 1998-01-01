«Пегас Туристик» полетит в Дубай из Новгорода, Перми, Сочи и Уфы

По информации РСТ, туроператор «Пегас Туристик» сообщил о старте продаж туров с гарантированным блоком мест на прямых рейсах Azur Air в Дубай из четырех городов: Новгорода – с 27 декабря, Перми и Сочи – с 29 декабря, из Уфы – с 30 декабря.

По словам генерального директора компании Анны Подгорной, интерес к программам в этих городах большой. «Он обусловлен как популярностью самого направления, так и конкурентоспособностью нашего продукта. Кроме того, в этих городах не так много интересных предложений», – рассказал эксперт.

Кроме того, «Пегас» продает туры на курорты ОАЭ из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Сочи на рейсах авиакомпаний «Азимут», «Аэрофлот» и Emirates.

С ноября из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска, Казани, Самары, Новосибирска, Уфы и Минеральных Вод можно улететь в Дубай на стыковочных рейсах авиакомпании Air Astana через Алма-Ату и Астану.

«Нынешний год уникален. Нет той базы, с которой можно было бы сравнивать спрос на рынке. И в целом ситуацию трудно прогнозировать на более-менее продолжительный срок. Очевидно, что спрос сильно сжался. С другой стороны, в данный момент все развивается вполне обнадеживающе. Каждое новое предложение вызывает интерес рынка, и мы видим устойчивый спрос на новогодние каникулы на все традиционные для этого периода направления. Динамика спроса положительная», – пояснила г-жа Подгорная.

Активизация продаж на новогодние каникулы началась в середине ноября, особенно по Таиланду. «Он сейчас в топе бронирований у всех туроператоров, в основном за счет большого отложенного спроса и хороших цен», – уточнила собеседница.

«Пегас Туристик» предлагает прямые вылеты на Пхукет из Москвы на гарантированных блоках мест авиакомпании «Икар» два раза в неделю. Есть также ежедневные вылеты «Аэрофлота» на основе GDS.

Еженедельно на гарантированных блоках мест «Икара» туроператор летает также из Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.

Одновременно хорошим спросом пользуется зимняя Турция, а также Вьетнам. «Во Вьетнам нет прямых рейсов, однако мы предлагаем стыковочные через Узбекистан и Казахстан, и они прекрасно продаются”, – говорит Анна Подгорная.

Так, из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг можно улететь на стыковочных рейсах авиакомпании VietJet Air через Алма-Аты дважды в неделю, из Екатеринбурга и Минеральных Вод – еженедельно

С 26 декабря из Москвы и Екатеринбурга до Вьетнама можно будет добраться еще и через Астану. С 27 декабря к этим рейсам добавляется перелет из Москвы в Вьетнам через Ташкент, - сообщает РСТ.

/TOURBUS.RU