Начат сбор заявок на возмещение туроператорам затрат по весеннему вывозу туристов

Как сообщает АТОР, 1 декабря было объявлено, что Ростуризм (пока от своего имени) начинает сбор заявок на возмещение туроператорам затрат, связанных с вывозом туристов из-за рубежа в связи с действиями «недружественных» стран.

Заявки от туроператоров на возмещение затрат, связанных с вывозом из-за рубежа туристов, чье возвращение было затруднено «ограничениями, вызванными недружественными действиями в отношении РФ», принимаются до 12.12. 2022 года.

Представители отрасли отреагировали на сообщение позитивно, поскольку ранее были обеспокоены тем, сохранится ли обещанная господдержка после расформирования Ростуризма.

«Рынок рад новости. Это успокаивает. Теперь есть уверенность, что и остальные программы поддержки будут реализованы», – говорит генеральный директор туроператора Pеgas Touristik Анна Подгорная.

В частности, туроператоры ждут решений по выплатам за чартеры.

«Мы благодарны Минэкономразвития и правительству Российской Федерации за то, что они услышали просьбы бизнеса. Также надеемся, что до конца этого года будет открыто «второе окно» для подачи документов на получение субсидий за выполнение туроператорами туристических чартерных программ по России», – сказал заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе напомнила, что этот и другие вопросы поддержки обсуждались на недавней встрече с заместителем министра экономического развития Дмитрием Вахруковым.

«Очень важно, что все обязательства, принятые Ростуризмом, продолжают исполняться при новом курирующем туризм ведомстве. Надеемся, что выплаты будут произведены в полном объеме. А также на то, что так же оперативно будет решен вопрос с поручением президента о компенсациях туристам за несостоявшиеся туры», – отмечает Майя Ломидзе.

АТОР при этом отмечает, что нераспределенными осталась основная часть из 6 млрд. рублей, выделенная на эти цели правительством РФ, поскольку первая попытка выплаты этих субсидий, которая была предпринята Ростуризмом еще в августе 2022 года, провалилась – почти никто из туроператоров не справился с задачей правильно оформить документы.

Один из собеседников АТОР объяснил, что заявки туроператоры подавали и в первый раз, и из-за сложностей с оформлением весьма объемной документации, почти вся сумма субсидий осталась нераспределенной. Теперь документы туроператоры гораздо более тщательно проверяют на предмет соответствия всем требованиям.

Подробные требования к документам, а также условия для получения выплат содержатся в сообщении Ростуризма. Из которого, кстати, следует, что ответственность за процесс лежит пока на самом ликвидируемом ведомстве: в течение 15 дней с момента получения заявки от туроператора ведомство обязуется ее проверить, после туроператору будет направлено соглашение о выплате субсидий, которое он должен подписать в течении пяти дней.

/TOURBUS.RU