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02 декабря
Регионам есть, что предложить организаторам MICE
На Всероссийском Форуме «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России» обсудили тему взаимодействия регионов и компаний-заказчиков мероприятий
На Всероссийском Форуме «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России», прошедшем 25 ноября в Самаре, обсудили важную тему взаимодействия регионов и компаний-заказчиков мероприятий.
Организаторами Форума выступили «Проектный офис MICE» и медиахолдинг «Турбизнес». Поддержку в статусе «Регион-партнёр» оказало Министерство туризма Самарской области.
Завершающая интерактив-сессия Форума называлась «Совпадение интересов регионов и крупнейших заказчиков мероприятий в рамках задачи по развитию территорий». Она стала наиболее практической, дискуссионной, полной интересных рекомендаций и в результате почти вдвое превысила, отведённое ей по программе время.
Генеральный директор компании «ДЕМЛИНК-Атлас» Ирина Карнаухова, отметила, что «сейчас корпоративные клиенты, как никогда заинтересованы в приеме их групп в российских регионах. Но для успеха, прежде всего, необходима заинтересованность самих регионов – им следует выделить свои уникальные моменты, продвигать себя на определенную целевую аудиторию.
Потому что рекламировать себя, как просто туристическое направление, неэффективно. Важна целенаправленность. Координация усилий MICE-компаний, регионов и местных партнеров, даст хороший результат».
«Нам, как заказчикам, очень нужна детальная информация о предлагаемых регионами элементах инсентив-программ – экскурсиях, мастер-классах, событийных мероприятиях, их возможность предложить широкий спектр опций и, конечно, обеспечить проведение мероприятий на самом высоком уровне», - заявила эксперт.
Призыв руководителя отдела внутренних мероприятий ГК «Тинькофф» Дарьи Прохоровой и к MICE-компаниям, и к регионам звучал так: «предлагайте нам действительно эксклюзивные программы, которые мы сами не сможем организовать и «нагуглить» в сети».
В качестве примера она назвала летнее мероприятие для нескольких сотен сотрудников компании, когда был «арендован» целый остров на Волге, 150 палаток для проживания участников и организовано много необычных активностей.
Юлия Деева, руководитель направления по связям с общественностью УК «Полюс» поддержала коллегу. Но к этому ещё добавила важный тренд в проведении корпоративных мероприятий – их социальную оставляющую. Например, в «Полюсе», чей головной офис расположен в Магадане, стало хорошей традицией проведение летнего праздника бега и ходьбы для сотрудников компании, членов их семей и горожан. Такие мероприятия очень важны не только для устроителей и для улучшения имиджа компании, но и для развития региона.
Выступление Юлии Железняк, руководителя проектного офиса по развитию внутреннего туризма «Мастерская гостеприимства», пожалуй, вызвало самый живой отклик аудитории. Ее презентация «Культурный код территории в выборе дестинации для проведения делового события» позволила взглянуть на обсуждаемую тему с новой стороны.
Регионы могут и должны стать центрами притяжения инсентив- и других корпоративных программ через акцентирование на свои местные традиции, уникальные локальные продукты, например, ремёсла, через туристические сувениры и яркие маршруты.
Юлия Железняк привела два примера победителей премии «Маршрут года» разных лет – «Сарапул гастрономический. Званый обед» и «Яркие выходные в Приволжье».
Спикер призвала туристические администрации и принимающих туроператоров активнее прибегать к приемам «легендирования и мифологизации» своих достопримечательностей. Мировой и российский опыт показывает, что это отлично работает на создание привлекательного образа направления.
Как мы уже сообщали, организаторы Форума на этом не ставят точку и планируют проведение новых конференций на тему развития делового туризма в регионах в рамках предстоящих в 2023 году Всероссийских Дней MICE.
/TOURBUS.RU
СМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ИТОГАМ ФОРУМА «ВЕКТОР 2023: РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИИ».
МАТЕРИАЛ О СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ «ВЕКТОР-2023: ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ».
МАТЕРИАЛ О КРУГЛОМ СТОЛЕ «ПО СЛЕДАМ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018: ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ».
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