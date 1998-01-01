Новости АТОР: Туроператоры ждут поддержки туристической авиаперевозки Нерешенными остаются вопросы субсидий за блоки мест на внутренних рейсах и выплат за выполненные чартерные программы

Представители турбизнеса ждут от Минэкономразвития решений по программе поддержки туристической авиаперевозки на 2023 год. На данный момент нерешенными остаются не только вопрос новых субсидий за блоки мест на внутренних рейсах, но и проблема выплат за уже выполненные чартерные программы по России, - сообщает АТОР. По словам участников рынка, одна из важнейших проблем заключается в том, что уже около полугода решение относительно субсидирования туристической авиаперевозки в части выкупа блоков мест на регулярных авиарейсах и на железной дороге находится в подвешенном состоянии. Турбизнес по-прежнему ждет запуска этой меры поддержки внутреннего туризма. Или, по меньшей мере, какой-то определенности на ее счет от Минэкономразвития. Вопрос важен именно сейчас, поскольку от логистических возможностей напрямую будет зависеть формирование туров на будущий летний сезон. «Острота вопроса о субсидиях на чартеры и блоки мест на внутренних рейсах не ушла, туристическому бизнесу по-прежнему нужна поддержка», – говорит генеральный директор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная. Туроператор традиционно организует туристические программы на блоках мест партнерской авиакомпании Nordwind с одним из самых больших разлетов по России. Грамотная поддержка такой кооперации туроператоров и авиакомпаний могла бы открыть новые возможности как для бизнеса, так и непосредственно для потребителей – туристов. Вопрос о субсидиях на блоки мест для туристов назрел: отсутствие необходимости фрахтовать целые самолеты позволило бы эффективнее развивать туризм в тех регионах, которые еще не готовы к массовому туризму, но достойны внимания со стороны искушенных путешественников – это, прежде всего, регионы Севера, Сибири, Дальнего Востока России. Специалисты авиаотрасли, со своей стороны, напоминают, что, с учетом растущей роли туризма в формировании внутреннего пассажиропотока, любые вложения в поддержку туроператоров помогают одновременно наращивать интенсивность использования воздушного транспорта в стране – что напрямую соответствует указаниям Президента. Вторая острая проблема состоит в том, что государство пока так и не выплатило до конца туроператорам обещанные субсидии за организацию чартерных рейсов по России в 2022 году, говорит заместитель генерального директора компании FUN&SUN Александр Сирченко. Туроператор принимал максимально активное участие в организации субсидированных внутрироссийских чартеров, но выплаты за нее получил только частично. Дело в том, объясняет г-н Сирченко, что для туроператоров по программе субсидирования существуют финансовые ограничения – установлен ежегодный лимит выплат на одну компанию. И если средства этого года будут перенесены на следующий, а ограничения – сохранены, то такое положение вещей сделает дальнейшее участие крупных туроператоров в программе постановки внутрироссийских чартеров, по сути, бессмысленным. Ведь почти весь свой лимит субсидий на 2023 год они сразу же исчерпают, получив деньги за результаты работы в 2022 году. Турбизнесу надо понимать, будет ли она вообще, а если будет, то каких свойств и в каком объеме. И очень важен вопрос: сохранятся ли лимиты на субсидии, и в какой зависимости будут находиться бюджет программы субсидирования чартеров на следующий год и «замороженные» выплаты за год текущий. От его решения зависит, по сути, судьба туристических чартеров по России в 2023 году, - отмечают в Ассоциации туроператоров. /TOURBUS.RU

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