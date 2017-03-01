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Fly Baghdad свяжет Россию и Ирак/ Azur Air запускает чартеры из Нижнего Новгорода в Дубай/ Qazaq Air открывает рейс из Астаны в Тюмень

Fly Baghdad свяжет Россию и Ирак

Авиакомпания Fly Baghdad начнет выполнять прямые рейсы между столицами Ирака и России с 22 декабря, сообщили представители авиакомпании.

Перелеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Пассажиры смогут отправиться в Багдад из московского аэропорта Внуково.



На рейсах будут эксплуатироваться среднемагистральные самолеты Boeing 737-800, а с конца 2022 года — лайнеры Boeing 737-900ERs.

Согласно информации на сайте авиакомпании, стоимость билета в одну сторону — около $300.

Перевозчик также напомнил, что ранее в его портфеле этого маршрута не было.

Azur Air с 6 декабря запускает чартеры из Нижнего Новгорода в Дубай

Авиакомпания Azur Air запланировала на 6 декабря начало чартерных рейсов из Нижнего Новгорода в Дубай, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Полетная программа рассчитана до конца марта 2023 года. Полеты будут выполняться раз в неделю (по вторникам) на самолетах Boeing-757.

Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы на 3.30, прибытие в ОАЭ — в 9.50 по местному времени.

По данным Росавиации, в 2021 году AZUR air перевезла 3,7 млн человек, став восьмой крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией РФ.

Казахстанская Qazaq Air открывает рейс из Астаны в Тюмень

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air с 4 декабря приступит к выполнению полетов из Астаны в Тюмень и обратно, сообщила пресс-служба тюменского аэропорта "Рощино".

Рейс будет выполняться два раза в неделю — в среду и воскресенье. По средам отправление из Тюмени в 20:20, по воскресеньям — в 21:00. Полеты будут совершаться на авиалайнерах De Havilland Dash 8-Q400.

По информации онлайн-табло "Рощино", прямые вылеты по направлению Тюмень-Астана выполняет также авиакомпания "ЮТэйр". Qazaq Air контролируется государством и базируется в аэропорту столицы Казахстана — Астане. Воздушный флот состоит из пяти самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG. Qazaq Air создавалась для обслуживания внутренних перевозок, а позже начала выполнять рейсы в соседние с Казахстаном регионы.

/TOURBUS.RU