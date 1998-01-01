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Эксперимент по внедрению tax free в России продлен до конца 2023 года

Ранее Минпромторг предлагал распространить эксперимент на регионы, граничащие с Китаем

Эксперимент по внедрению tax free в России продлен еще на один год, до конца 2023 года.

Соответствующие изменения в постановление правительства N105 от февраля 2018 года (регламентирует проведение эксперимента) утверждены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 1 декабря (документ размещен на официальном портале информации), - сообщает сегодня «Интерфакс».

Ранее с предложением о продлении эксперимента выступил Минпромторг РФ. В министерстве отмечали, что "реализация проекта tax free в полном объеме позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь, дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок".

Как напоминает информагентство, проект по компенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС действует с 2018 года и с тех пор ежегодно продляется. Эксперимент проводится в 16 регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Хабаровском, Приморском краях, Татарстане и Мордовской республике.

При этом в конце октября Минпромторг предложил расширить эксперимент также на Амурскую и Иркутскую области, а также Забайкальский и Красноярский края, обосновывая это тем, что в последнее время туристический поток сместился в приграничные с КНР регионы.

Как следовало из опубликованного Минпромторгом РФ проекта соответствующих изменений в 105-е постановление правительства от февраля 2018 года (регулирует проведение эксперимента),

«Утверждаемый проектом постановления в новой редакции перечень мест размещения оказания услуги tax free состоит из приграничных зон с КНР (в прошлом году и первой половине 2022 г. доля покупок граждан КНР по чекам tax free составила около 40%)».

"Полагаем, что в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских государств для российских самолетов и соответствующей контрсанкцией со стороны Российской Федерации необходимо расширять туристический поток в данном направлении", — отмечали авторы изменений, добавляя, что "наземные границы обычно, по опыту других стран, имеют более активный оборот, особенно в приграничных зонах на товар, который интересен путешествующим".

В Минпромторге также указали, что граждане Китая активно используют при оплате покупок работающие в РФ платежные системы UnionPay и Alipay.

"Тогда как граждане из иных государств используют в основном платежные системы MasterCard и Visa, которые не могут быть использованы на территории Российской Федерации, что затрудняет эффективность реализации пилотного проекта", — подчеркнули в министерстве.

/TOURBUS.RU