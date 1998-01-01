Норвегия собирается ввести туристический налог

Правительство Норвегии рассматривает возможность введения в стране в 2024 году туристического налога, который должен компенсировать расходы муниципалитетов на приведение в порядок территорий, популярных у туристов, сообщают местные СМИ, которые цитирует «Интерфакс».

Как предполагается, налогом могут облагаться размещение в отелях, покупка сувениров и других товаров и услуг в сфере туризма.

«Мы должны посмотреть, как такой налог может работать практически и юридически. Но идея состоит в том, чтобы у местных жителей было больше возможностей», — заявил государственный секретарь министерства финансов Ларс Ванген агентству NTB.

«Одна из причин желания правительства ввести дополнительный налог на туристов заключается в том, что многие популярные места посещения расположены в небольших муниципалитетах, ежегодно тратящих огромные средства на содержание достопримечательностей, пешеходных троп и уборку мусора, который оставляют туристы», — пишет издание The Local Norway.

Ранее в этом году власти популярного у туристов региона Лофотенские острова заявили, что готовы опробовать новую систему налогообложения туризма.

“Около 10 миллионов туристов ежегодно приезжают в Норвегию, привлеченные дикой природой, величественными фьордами и северным сиянием. По мнению многих, стоимость путешествий в страну уже и так высока. Тем не менее, после введения налога она может стать еще выше”, — отмечает The Local.

В то же время Норвежская ассоциация гостеприимства (NHO Reiseliv), объединяющая почти 4 тыс. работодателей в сфере туризма, выступила против введения туристического налога, так как он сделает страну менее привлекательным направлением для иностранных туристов.

Напомним, что ранее в октябре мы сообщали, что власти Норвегии вслед за Финляндией рассматривают возможность закрытия российско-норвежской границы для ее пересечения гражданами РФ.

«При необходимости мы быстро закроем границу, изменения могут вступить в силу в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация иная. Стурскуг — это единственный погранпереход с Россией.

Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о ситуации на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает», — пояснила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель.

Власти также напомнили, что в мае Норвегия ужесточила требования к выдаче виз россиянам, в частности стало значительно меньше оформляться туристических виз.

Между тем, на сегодняшний день переходы на российско-норвежской границе остаются открытыми.

/TOURBUS.RU