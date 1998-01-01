ЦИФРА НЕДЕЛИ: Египет планирует вдвое увеличить число отелей и принимать до 40 млн туристов в год

Министр туризма и древностей Египта Ахмед Эйсса в ноябре представил планы по развитию туристического сектора страны, пишет издание Egypt Today, которое цитирует АТОР. Потенциал страны и цель министерства – обеспечить прибытие 30-40 миллионов туристов в год.

Для этого необходимо значительное расширение отельной инфраструктуры – еще 290 тыс. гостиничных номеров в добавок к 211 тыс. имеющихся. Объявленная сумма инвестиций – «не менее $20 млн».

Однако эксперты туррынка предполагают, что в данном случае речь может идти, например, только о государственных инвестициях в туристический сектор, поскольку частные инвесткомпании также принимают активное участие в развитии курортов и суммы называются совсем иного порядка.

Так, в $17 млн оценивались только инвестиции в модернизацию и достройку отеля 4* в Шарм-эль-Шейхе, о которой менее месяца назад арабские СМИ сообщали со ссылкой на компанию Egypt's Afifi Investment Group.

Согласно данным Центрального агентства общественной статистики Египта (CAPMAS), на которые ссылается Egypt Today, в первой половине 2022 года это североафриканское государство посетили 4,9 миллиона туристов, что на 88,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Количество ночей, проведенных туристами в Египте, достигло 52,6 млн за первое полугодие 2022 года против 32,2 млн за тот же период 2021 года, увеличившись на 63,6%.

За весь 2021 год в Египте побывало 8 млн иностранцев, что более чем в два раза превышает показатель 2020 года. При этом общее количество туристов из арабских стран в 2021 году составило 2 миллиона человек – на 114,9% больше по сравнению с 0,9 миллиона в 2020 году.

Несмотря на изначально негативные прогнозы, во второй половине 2022 года туристическая статистика Египта явно порадовала чиновников.

Ранее член Палаты по туризму Египта Ахмед Сарват заявил, что по итогам 2022 года страна намерена вернуться к доковидным показателям, когда ее посетили 13 млн. иностранцев.

«Ожидается, что к концу 2022 года Египет привлечет в общей сложности около 13 миллионов туристов. Таким образом, он достигнет показателей, зарегистрированных в 2019 году, когда страну посетили 13,1 миллиона путешественников, а доходы достигли рекордного уровня в 13,03 миллиарда долларов», – сказал чиновник.

По информации АТОР, первое место по количеству туристов в Египте в 2022 году составляют жители Восточной Европы (куда входит и Россия) – 50,6% всех прибытий. Страны Ближнего Востока «поставляют» в Египет еще 18,9% туристов, из Западной Европы приезжают 16,4% путешественников, из остальных стран Африки – 7,1%.

Этой зимой ожидается и наплыв европейцев, которые едут в Египет пережидать энергетический кризис, что оживляет не только курорты Красного моря, но и города Верхнего Египта, в том числе Луксор и Асуан.

По официальным данным Министерства гражданской авиации, международный аэропорт Марса-Алама принял 1 октября 30 рейсов, на борту которых находилось около 5000 туристов из Польши, Чехии, Германии, Италии и других стран. Аэропорт планирует обслуживать около 100 международных рейсов в неделю европейской зимой.

/TOURBUS.RU