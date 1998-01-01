Ближневосточные туроператоры: «Мы почувствовали, что такое русское гостеприимство

На минувшей неделе в рамках информационного тура «Добро пожаловать в Санкт Петербург» Северную столицу посетили руководители 30 крупнейших туристских компаний Королевства Саудовской Аравии, Бахрейна, Иордании, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. Основная цель мероприятия – привлечение путешественников из этого региона в Санкт Петербург.

В программу мероприятия, организованного Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга и Городским туристско-информационным бюро, вошли деловые встречи представителей ближневосточной туристской индустрии с петербургскими коллегами, инспекции ведущих отелей города и культурно-познавательные экскурсии.

В рамках культурной программы информационного тура в течение пяти дней гости посетили музей-макет «Петровская акватория», Исаакиевский собор, Государственный Эрмитаж, Юсуповский дворец, Михайловский театр оперы и балета, музей Фаберже, а также осмотрели некоторые объекты новой туристской географии.

В завершении тура ближневосточные друзья провели встречи со своими коллегами в здании Городского туристско-информационного бюро, где познакомились со структурой организации, основными проектами, смогли найти ответы на интересующие их вопросы, в частности - предложения по медицинскому туризму, получили справочные материалы и сувенирную продукцию.

Отметим, что Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга проводит активную маркетинговую политику по привлечению туристов из стран Большого Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ. К настоящему времени уже проведены роуд-шоу в Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Казахстане и Азербайджане. Также Северная столица была представлена на выставках в Гонконге, городах Индии и Вьетнама.

Впечатления участников:

Алаа Камел Юсиф Хаддад, директор по развитию турфирмы из Иордании:

- Планирую разработать туристскую программу в Петербург с конкретными предложениями, тем более - уже есть понимание, что в нее включить и с кем взаимодействовать. Я надеюсь, что вопрос с авиасообщением будет решен в ближайшее время.

Эссам Салем Заид, директор по продажам туристской компании из Саудовской Аравии:

- Красивый город, интересная классическая архитектура. Благодаря приглашению на мероприятие я приехал в Санкт Петербург во второй раз и увидел значительные изменения в уровне сервиса, который может быть востребован нашей VIP-аудиторией. Понравилось разнообразное питание, особенно обширный выбор гриль-меню и морс! Планирую начинать формировать группы по направлениям: семейные и деловые поездки.

Хакмат Абу Хармоч Махмуд, управляющий партнёр турфирмы из ОАЭ:

- Мероприятие очень полезно для меня и моих коллег, многие впервые побывали в России, смогли пообщаться и почувствовать, что такое русское гостеприимство. Наша организация работает на прием и отправку, специализируясь на VIP-сегменте. Мы уже начали отправлять туристов в Россию и хотели бы увеличить их количество. Аудитория, с которой мы работаем, - туристы, путешествующие по индивидуально организованной программе, и, как правило, не пользующиеся групповыми скидками и льготами. Для них важен высокий уровень сервиса, и у вас он соответствует ожиданиям наших клиентов.

/TOURBUS.RU