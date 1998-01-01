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01 декабря
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Red Wings начала ежедневно летать из Махачкалы в Стамбул/ Nordwind Airlines увеличила количество рейсов из Ярославля в Санкт-Петербург/ "Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Самары в Минеральные Воды
Red Wings начала ежедневно летать из Махачкалы в Стамбул
Авиакомпания Red Wings увеличивает частоту полетов из Махачкалы в Стамбул, с 1 декабря будет летать по этому маршруту семь раз в неделю, сообщила "Интерфаксу" помощник гендиректора по связям с общественностью дагестанского аэропорта Сапура Магомедова.
По ее словам, рейсы в Стамбул из Махачкалы авиакомпания Red Wings запустила в марте текущего года. Полеты выполнялись изначально с частотой раз в неделю, затем количество рейсов было увеличено до 4 в неделю.
"Перевод рейса Махачкала-Стамбул в ежедневный формат позволит удовлетворить высокий спрос жителей Дагестана и Северного Кавказа", — сказала г-жа Магомедова.
Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.
Nordwind Airlines увеличила количество рейсов из Ярославля в Санкт-Петербург
Авиакомпания Nordwind Airlines с 1 декабря увеличила количество рейсов из Ярославля в Санкт-Петербург до трех в неделю, сообщили "Интерфаксу" в аэропорту.
Согласно расписанию, теперь самолеты авиакомпании будут летать в Северную столицу по понедельникам, четвергам и субботам.
На этом направлении Nordwind задействовала Embraer 190 на 96 пассажиров.
Nordwind базируется в московском "Шереметьево".
Аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области. Пассажирский терминал обеспечивает отправку до 150 пассажиров в час. Грузовой терминал позволяет ежедневно обрабатывать 150 тонн грузов. Аэропорт открыт для международных полетов грузовых самолетов, способен принимать 15-17 воздушных судов в сутки, в том числе сверхтяжелые Ан-124 "Руслан".
"Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Самары в Минеральные Воды
Авиакомпания "Аэрофлот" с 25 декабря начнет выполнять рейсы из Самары в Минеральные Воды, сообщает пресс-служба самарского аэропорта "Курумоч".
Полеты будут выполняться по средам, субботам и воскресеньям с отправлением из Самары в 16:00 (15:00 мск) и прибытием в Минеральные Воды в 18:00 (17:00 мск). Рейсы в обратном направлении запланированы по средам и воскресеньям в 10:50 (09:50 мск), по субботам — в 11:00 (10:00 мск).
По информации онлайн-табло аэропорта "Курумоч", в настоящее время прямое авиасообщение между Самарой и Минеральными Водами осуществляют авиакомпании "Азимут" и "Уральские авиалинии".
/TOURBUS.RU
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