Российские туристы забронировали зимовку в Азии

Интерес к отдыху в Азии заметно вырос в нынешнем зимнем сезоне, при этом почти каждое десятое бронирование туристы совершают на длительный период – три недели или более. К таким выводам пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, которые проанализировали бронирования россиян на период с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года.

В топ-10 самых востребованных азиатских направлений по количеству забронированных отелей входят Таиланд, Индонезия, Мальдивы, Индия, Вьетнам, Малайзия, Шри-Ланка, Филиппины, Сингапур и Камбоджа. Доля этих стран в структуре зарубежных бронирований на Ostrovok.ru выросла в два раза по сравнению с прошлым годом и составила 12% (годом ранее – 6%).

Причем самым востребованным направлением в регионе стал Таиланд – его доля выросла с 2% в 2021 году до 8% в 2022. Согласно данным на конец ноября, по количеству бронирований на ноябрь-март Таиланд опережает такие традиционно популярные в зимний период направления как ОАЭ и Египет.

Средний чек бронирования в отелях Азии с ноября 2022 года по март 2023 года насчитывает 42 800 рублей за 8,4 ночей. При этом средняя стоимость забронированной ночи в отелях составляет 4 900 рублей, что примерно на 30% ниже, чем годом ранее.

Повышенный интерес к азиатским направлениям специалисты Ostrovok.ru связывают с ослаблением COVID-ограничений – если годом ранее для въезда российским туристам необходимо было сдавать ПЦР-тесты, получать специальные пассы, бронировать определенные сертифицированные отели, соблюдать карантин, то в этом году большинство направлений отказались от строгих ограничительных мер и максимально упростили условия въезда.

Заметной тенденцией нынешнего сезона стал рост доли продолжительных бронирований в азиатских отелях. Так, каждое десятое бронирование (10%) в регионе туристы совершают на период более трех недель (22-30 ночей), хотя годом ранее такие брони насчитывали лишь 5%.

Бронирования сроком до недели остаются самыми многочисленными, однако их доля в общей структуре снизилась на 10 п.п. с 69% в 2021 году до 59% в нынешнем.

Доля бронирований на срок от восьми до 14 ночей выросла на 3 п.п. и составила 25%. Бронирования сроком две-три недели также прибавили 2 п.п. и насчитывают 6%.

Лидером по количеству продолжительных бронирований стал Таиланд: 12% бронирований в стране запланировано более чем на три недели, из них 9% сроком на 30 ночей.

Самое непродолжительное размещение (до семи ночей) туристы совершают в отелях Сингапура, Малайзии, Камбоджи и Филиппин. На Мальдивах и Шри-Ланке преобладают бронирования от восьми до 14 ночей.

Дороже всего туристам обходится размещение на Мальдивских островах – в среднем отели здесь бронируют стоимостью 21 000 рублей в сутки. В Сингапуре проживание обходится несколько дешевле – 12 800 рублей за ночь. Заметно более бюджетное размещение туристы резервируют в отелях Камбоджи – в среднем 6 400 рублей, Шри-Ланки – 5 400 рублей.

До 5 000 рублей за ночь обходится размещение на Филиппинах (4 800 рублей), в Малайзии (4 700 рублей), Вьетнаме (4 500 рублей), а также Индонезии (4 400 рублей) и Индии (4 200 рублей). Самое недорогое проживание туристы бронируют в Таиланде – в среднем за 4 000 рублей в сутки.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются отели категории четыре звезды – на их долю приходится 42% всех бронирований в азиатских странах на период с ноября по март (в прошлом году – 39%).

По сравнению с прошлым сезоном россияне чаще планируют отдых в трехзвездочных гостиницах – такие брони занимают 33% (годом ранее – 22%). При этом доля пятизвездочных отелей упала в два раза – с 32% в прошлом году до 16% в этом.

/TOURBUS.RU