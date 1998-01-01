Новости

АТОР: Продажи новогодних туров превышают прошлогодние на 20-30%

На пике спроса — зимние туры в Сочи, Кавминводы, Подмосковье и Петербург

Продажи туров на Новый год и каникулы к началу декабря достигли пиковых значений, в этом году они превышают уровень прошлого года на 20-30%, сообщают сегодня Ассоциация туроператоров и «Интерфакс».

«Продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30% превосходят объемы прошлого года и уже превысили показатели доковидного 2019 года, спрос вырос практически по всем направлениям.

Причинами такого всплеска туроператоры называют снятие ковидных ограничений, существенное подорожание выездного туризма, сложности с логистикой и визами на популярных прежде зарубежных направлениях», — говорится в сообщении.

По оценке туроператоров, к 1 декабря продажи новогодних туров вышли на пиковые значения и будут идти наиболее активно до 6-10 декабря. Высокий спрос на отдых в Подмосковье продлится дольше из-за традиционно более низкой глубины продаж объектов региона.

«Самое популярное направление на новогодние каникулы — Краснодарский край, на который приходится до трети общего объема бронирований организованных туров по России. Продажи отелей здесь выросли в среднем в полтора раза, у туроператоров популярны в первую очередь отели прибрежной зоны, но продаются и объекты горного кластера.

Такой всплеск спроса объясняется тем, что на прошлый Новый год в регионе действовали ковидные ограничения, а в ресторан Сочи нельзя было зайти без сертификата вакцинации. В этом году все ограничения сняты, и туристы вернулись в регион в обычном количестве», – отметили в АТОР.

Также в десятку самых популярных направлений у туроператоров входят Санкт-Петербург, Кавказские минеральные воды, Москва и Подмосковье. Наравне с московским регионом популярны горнолыжные курорты — в первую очередь, Сочи, на них приходится 70-90% продаж.

Остальное занимают Шерегеш в Кузбассе, Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Абзаково и Банное в Башкирии.

«На большинстве самых популярных внутренних направлений на новогодний период постепенно возникает дефицит мест в хороших гостиницах. У некоторых компаний распродано до 80% запланированного объема», — добавили в АТОР.

По данным туроператоров, средний чек тура на новогодние праздники сейчас составляет около 55–60 тыс. рублей на двоих на 4 ночи без стоимости перевозки.

Несмотря на общий рост спроса на внутренние направления в эти новогодние праздники, некоторые направления пока фиксируют спад турпотока.

Больше всего упал спрос на Крым. Главная проблема – закрытый аэропорт. В новогодние праздники поездка в Крым на автомобиле или поезде будет слишком длительной. Крым никогда не был топовым направлением для новогодних праздников, но многие крупные отели региона работают круглый год и готовы предложить туристам подогреваемые бассейны, мягкую погоду и новогоднюю программу.

Стоит отметить, что несмотря на спад, туры в Крым на новогодние праздники все же бронируются. Средний чек – около 50 тыс. руб. на двоих на 4 суток без стоимости дороги. Это примерно на 8–10% меньше, чем в прошлом году.

Еще одно направление, которое, по данным туроператоров, несколько просело в этом году – Великий Устюг. Отдых здесь подорожал, а многие туристы вообще перешли на прямое бронирование размещения у местных отелей. Цены в Устюг у туроператоров начинаются от 31 тыс. руб. (с перевозкой) на человека.