Билеты по ряду новогодних направлений сейчас дешевле, чем год назад

Аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, куда ещё можно успеть выгодно купить авиабилеты. Для этого сравнили среднюю стоимость перелетов в обе стороны на период новогодних праздников в прошлом году и текущие цены, доступные пользователям сервиса сейчас. Аналитики проанализировали 25 наиболее популярных направлений для поездок из Москвы в период зимних праздников.

Выяснилось, что самые выгодные билеты можно найти на 24-25 декабря и 2-4 января. Сейчас еще доступны билеты, в среднем, на 14,5% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Если говорить о перелетах из Москвы по России, на Новый год еще доступны билеты значительно дешевле, чем в прошлом году. Например, в Казань и обратно есть авиабилеты на 46% дешевле, чем в среднем на новогодние праздники в 2021-2022 гг.

А до Санкт-Петербурга и обратно можно улететь на 40% дешевле. Самые дешевые билеты из Москвы в эти направления стоят 5 101 рубль и 4 000 рублей, соответственно.

Примерно на уровне прошлого года остались билеты в Махачкалу - 10 096 рублей, и Красноярск - 15 865 рублей. Заметнее всего выросли в цене авиабилеты в Нальчик (на 38% дороже), Омск (на 13% дороже) и Магнитогорск (на 13% дороже), цены составили 19 630 рублей, 15 796 рублей и 17 444 рубля, соответственно.

Топ выгодных направлений по России для поездки на новогодние праздники (для каждого направления указана минимальная цена перелета в обе стороны с вылетом из Москвы и изменение цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года):

Казань — 5 101 руб., на 46% дешевле

Санкт-Петербург — 4 000 руб., на 40% дешевле

Самара — 7 672 руб., на 29% дешевле

Челябинск — 9 788 руб., на 29% дешевле

Иркутск — 17 526 руб., на 27% дешевле

Калининград— 8 332 руб., на 25% дешевле

Мурманск — 10 346 руб., на 23% дешевле

Уфа — 9 056 руб., на 21% дешевле

Барнаул — 14 903 руб., на 19% дешевле

Новосибирск — 14 080 руб., на 18% дешевле

Наиболее выгодные предложения по ценам на авиабилеты по сравнению с прошлым годом можно найти в направлении ближнего зарубежья. Заметнее всего подешевели билеты из Москвы в Таджикистан (на 23% дешевле), Киргизию (на 23% дешевле) и Узбекистан (на 18% дешевле), самые бюджетные билеты можно купить за 33 636 рублей, 20 179 рублей и 22 668 рублей, соответственно.

На уровне прошлого года остались цены на билеты в Узбекистан - 26 488 рублей, и Армению - 20 425 рублей. Больше всего повысилась минимальная цена на авиабилеты в Грузию (на 169% дороже) и составила 62 368 рублей.

Среди направлений дальнего зарубежья больше всего подешевели билеты в Египет (на 40% дешевле) и Таиланд (на 27% дешевле), еще можно купить билеты на Новый год за 30 651 рубль и 102 038 рублей. На уровне цен прошлого года доступны билеты в Дубай, 49 880 рублей.

Сильнее всего поднялись цены на авиабилеты из Москвы на Кубу (на 279% дороже) и в Израиль (на 138% дороже), сейчас минимальная цена на новогодние праздники составляет 327 887 рублей и 56 223 рублей.

Топ выгодных направлений из стран дальнего зарубежья для поездки на новогодние праздники (для каждого направления указана минимальная цена перелета в обе стороны с вылетом из Москвы и изменение цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Каир (Египет) — 30 651 руб., на 40% дешевле

Пхукет (Таиланд) — 102 038 руб., на 27% дешевле

Даламан (Турция) — 41 353 руб., на 12% дешевле





В среднем поездки по России на Новый год продлятся около 8 дней, в зарубежные направления — около 9-10.

Глубина продаж билетов по внутренним направлениям составляет 53 дня, по направлениям ближнего зарубежья — 38 дней, и по направлениям дальнего зарубежья — около 61 дня.

/TOURBUS.RU