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30 ноября
Билеты по ряду новогодних направлений сейчас дешевле, чем год назад
Эксперты «Яндекс Путешествий» проанализировали стоимость авиаперелетов на период предстоящих зимних праздников
Аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, куда ещё можно успеть выгодно купить авиабилеты. Для этого сравнили среднюю стоимость перелетов в обе стороны на период новогодних праздников в прошлом году и текущие цены, доступные пользователям сервиса сейчас. Аналитики проанализировали 25 наиболее популярных направлений для поездок из Москвы в период зимних праздников.
Выяснилось, что самые выгодные билеты можно найти на 24-25 декабря и 2-4 января. Сейчас еще доступны билеты, в среднем, на 14,5% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
Если говорить о перелетах из Москвы по России, на Новый год еще доступны билеты значительно дешевле, чем в прошлом году. Например, в Казань и обратно есть авиабилеты на 46% дешевле, чем в среднем на новогодние праздники в 2021-2022 гг.
А до Санкт-Петербурга и обратно можно улететь на 40% дешевле. Самые дешевые билеты из Москвы в эти направления стоят 5 101 рубль и 4 000 рублей, соответственно.
Примерно на уровне прошлого года остались билеты в Махачкалу - 10 096 рублей, и Красноярск - 15 865 рублей. Заметнее всего выросли в цене авиабилеты в Нальчик (на 38% дороже), Омск (на 13% дороже) и Магнитогорск (на 13% дороже), цены составили 19 630 рублей, 15 796 рублей и 17 444 рубля, соответственно.
Топ выгодных направлений по России для поездки на новогодние праздники (для каждого направления указана минимальная цена перелета в обе стороны с вылетом из Москвы и изменение цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года):
Казань — 5 101 руб., на 46% дешевле
Санкт-Петербург — 4 000 руб., на 40% дешевле
Самара — 7 672 руб., на 29% дешевле
Челябинск — 9 788 руб., на 29% дешевле
Иркутск — 17 526 руб., на 27% дешевле
Калининград— 8 332 руб., на 25% дешевле
Мурманск — 10 346 руб., на 23% дешевле
Уфа — 9 056 руб., на 21% дешевле
Барнаул — 14 903 руб., на 19% дешевле
Новосибирск — 14 080 руб., на 18% дешевле
Наиболее выгодные предложения по ценам на авиабилеты по сравнению с прошлым годом можно найти в направлении ближнего зарубежья. Заметнее всего подешевели билеты из Москвы в Таджикистан (на 23% дешевле), Киргизию (на 23% дешевле) и Узбекистан (на 18% дешевле), самые бюджетные билеты можно купить за 33 636 рублей, 20 179 рублей и 22 668 рублей, соответственно.
На уровне прошлого года остались цены на билеты в Узбекистан - 26 488 рублей, и Армению - 20 425 рублей. Больше всего повысилась минимальная цена на авиабилеты в Грузию (на 169% дороже) и составила 62 368 рублей.
Среди направлений дальнего зарубежья больше всего подешевели билеты в Египет (на 40% дешевле) и Таиланд (на 27% дешевле), еще можно купить билеты на Новый год за 30 651 рубль и 102 038 рублей. На уровне цен прошлого года доступны билеты в Дубай, 49 880 рублей.
Сильнее всего поднялись цены на авиабилеты из Москвы на Кубу (на 279% дороже) и в Израиль (на 138% дороже), сейчас минимальная цена на новогодние праздники составляет 327 887 рублей и 56 223 рублей.
Топ выгодных направлений из стран дальнего зарубежья для поездки на новогодние праздники (для каждого направления указана минимальная цена перелета в обе стороны с вылетом из Москвы и изменение цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Каир (Египет) — 30 651 руб., на 40% дешевле
Пхукет (Таиланд) — 102 038 руб., на 27% дешевле
Даламан (Турция) — 41 353 руб., на 12% дешевле
В среднем поездки по России на Новый год продлятся около 8 дней, в зарубежные направления — около 9-10.
Глубина продаж билетов по внутренним направлениям составляет 53 дня, по направлениям ближнего зарубежья — 38 дней, и по направлениям дальнего зарубежья — около 61 дня.
/TOURBUS.RU
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