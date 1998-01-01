ANEX Tour начал рейсы в Таиланд из Кемерово, Иркутска и Хабаровска

Вчера аэропорты Паттайи (Утапао) и Пхукета приняли первые чартерные рейсы ANEX Tour на крыльях Azur Air из Кемерово, Иркутска и Хабаровска. Все рейсы прилетели с полной загрузкой, - сообщает АТОР. Ранее полетные программы опрератора в Таиланд начались из из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Владивостока.

В компании ANEX Tour, комментируя старты чартерных программ в Таиланд, назвали их отличными. «Таиланд на чартерах из регионов РФ – самое обсуждаемое в последние две недели событие на рынке туристических услуг. Спрос очень высокий. Достаточно обширная программа из регионов, приемлемые цены на пакетные туры – все это позволило королевству стать лидером спроса на заезды в декабре, особенно на новогодние праздники», – рассказали в пресс-службе ANEX Tour.

Чартерный рейс ANEX Tour из Кемерово в Паттайю стал настоящим праздником для жителей этого сибирского региона. Ведь помимо того, что это прямой рейс на популярный таиландский курорт, это еще и первый международный рейс для региона за последние три года, - отмечает АТОР.

«Для нас это не просто радость, это глобальное событие. Первый международный рейс за несколько лет. Сказать, что туристы счастливы, значит ничего сказать. Туры раскупаются моментально», – рассказала представитель туристической розницы из Кемерово.

Загрузка первого рейса из Кемерово составила 100%, на втором рейсе (06.12) осталось 1 место, на третьем рейсе (13.12) – около 20 мест.

Купить тур в Паттайю с вылетом из Кемерово 13 декабря и на 13 ночей можно за 124 тыс. р. на двоих (отель 4*, завтраки).

Возобновление прямых рейсов из российских городов в аэропорт Утапао – большое событие не только для жителей Кемерово и других регионов, но и для самой Паттайи. Ведь Утапао не принимал рейсы из России с начала пандемии.

Первый после пандемии рейс ANEX Tour из России в Утапао, который прибыл из Новосибирска 26 ноября, встречали торжественно. Туристов приветствовали представители власти и турбизнеса таиландского курорта.

Мэр Паттайи Порамет Нгампхичет выразил большую радость по случаю возобновления прямых рейсов из России. Он заверил россиян в том, что Паттайя, как и прежде, будет дарить им незабываемые впечатления, а местные власти приложат максимум усилий для того, чтобы отдых россиян проходил безупречно.

По словам г-на Нгампхичета, все туристические локации доступны, а полиция усилила меры безопасности на улицах курорта.

Отели Паттайи тоже полностью готовы к приему туристов, заявил Санпхет Супхабовонсатиан, президент Восточного отделения таиландской ассоциации отелей. Г-н Супхабовонсатиан рассказал, что регион рассчитывает на скорейшее восстановление российского турпотока в Паттайю, который до пандемии достигал 1 млн туристов в год.

Президент Восточного отделения таиландской ассоциации отелей рассчитывает на скорое увеличение объемов перевозки из России в Паттайю.

По его словам, количество рейсов ANEX Tour из Новосибирска в Паттайю в ближайшем будущем может увеличиться до трех в день.

/TOURBUS.RU