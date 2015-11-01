Новости Все подъемники курорта «Роза Хутор» вновь заработают с первого декабря Также в первый день зимы на курорте откроются аттракцион родельбан и семейный каток

На сочинском курорте "Роза Хутор" в Сочи с 1 декабря после профилактических работ вновь заработают основные подъемники, на которых можно подняться в Горную Олимпийскую деревню и на вершину Роза Пик, сообщает в среду пресс-служба курорта. "В первый день декабря начнут работу канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес" и "Кавказский Экспресс". Подъемник "Олимпия" будет работать с 7:00 до 22:00 для тех, кто проживает в отелях Горной Олимпийской деревни, и с 9:30 до 21:00 для всех гостей курорта. Подняться на смотровую площадку на верхней точке курорта Роза Пик и полюбоваться заснеженными горными вершинами можно будет до 15:45. Здесь также возобновят работу высокогорные качели и малый подвесной мост", — говорится в сообщении. Также с 1 декабря в Горной Олимпийской деревне будет открыт аттракцион родельбан, который благодаря новой яркой иллюминации будет доступен гостям до 20:30. Длина скоростного спуска родельбана на "Роза Хутор" составляет 1350 метров, он состоит из различных виражей и трех кругов. Самый высокий уровень прохождения трека над поверхностью земли — 12,6 метров. Как сообщалось ранее, горнолыжный сезон на курорте "Роза Хутор" стартует 23 декабря. «Курорт предлагает лыжникам и сноубордистам наиболее широкую в России сеть трасс общей протяженностью более 105 км и 32 подъемника. К новому зимнему сезону будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и другие возможности для катания. Часть участков трасс будут расширены – это касается спусков на северном склоне хребта Аибга: «Горизонт» (выше 1600 метров над уровнем моря), пересечения трасс «Лабиринт» и «Тритон» (ниже 1600), «Тритон» (ниже 1600) и «Каскад» (ниже 1600)», — сообщили нам ранее в пресс-службе курорта. К зимнему сезону готовятся и отели, и рестораны курорта. К его старту будут обновлены интерьеры популярных апартаментов Azimut Valset, в Горной Олимпийской деревне гости смогут оценить новый ресторан «Дичь», в котором планируется проводить специальные ужины в исполнении поваров-обладателей звезд гида Michellin. Продолжат работать и такие круглогодичные аттракционы как тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе «стеклянный». Отдыхающие также смогут покататься на санях тобогганах и собачьих упряжках. С 1 декабря в Ледовом дворце курорта начнет действовать семейный каток. /TOURBUS.RU



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