РДЖ обещает больше двухэтажных составов на Юг и рост туристических маршрутов

Зам. гендиректора РЖД Дмитрий Пегов ответил на вопросы журналистов в ходе проходящего в Екатеринбурге форума "PRO//Движение.Туризм"

АО "Российские железные дороги" рассчитывает в текущем году вернуться по объему пассажирских перевозок на уровень 2019 года, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов журналистам во время форума "PRO//Движение.Туризм" в Екатеринбурге, - сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе РЖД "Интерфаксу" уточнили, что по итогам года прогнозируется рост перевозок пассажиров на 15% на поездах дальнего следования, на 5% — пригородного сообщения.

Н-н Пегов также добавил, что наблюдается большой спрос на поездки на поездах на новогодние праздники.

"Мы видим сейчас на новогодние праздники бум - больше, чем летом. Сейчас мы вынуждены дополнительно назначать поезда, уже более 600 назначено, они все заполняются", — сказал г-н Пегов.

Как сообщалось ранее , за 2021 год на сети РЖД было перевезено в общей сложности 1,053 млрд пассажиров (+ 20,8% к кризисному 2020 году и - 12,2% к доковидному 2019 году), в том числе в пригородном сообщении — 961,4 млн человек (рост на 19,5% и снижение на 11% соответственно), в дальнем следовании — 92 млн человек (рост на 36,4% и снижение на 21%).

В мае начальник департамента пассажирских перевозок РЖД Николай Костенко заявлял, что в 2022 году РЖД планируют перевезти около 1,1 млрд человек.

ОАО "РЖД" также планирует в 2022 г. перевезти порядка 400 тыс. пассажиров по специальным туристическим маршрутам, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщил Дмитрий Пегов.

"В свое время подобные, так называемые круизные поезда были популярны на территории Советского Союза, тогда это пользовалось большой популярностью. С учетом напряженных отношений по внешним границам мы решили эту практику восстановить", — рассказал он.

По данным г-на Пегова, на сегодняшний день в РФ действует 31 межрегиональный уникальный турмаршрут, в которых задействованы 40 регионов.

"Российские железные дороги" также планируют увеличить пропускную способность на южном направлении за счет увеличения составности пассажирских поездов и эксплуатации двухэтажных вагонов, сообщил заместитель генерального директора РЖД .

"Что касается юга, мы будем идти по пути увеличения составности поездов, и установки туда двухэтажных поездов. Потому что поезда едут тамодин за одним, летом интервал 10-15 минут между поездами. А надо еще грузовое движение пропустить — в порты Азово-Черноморского бассейна", — сказал г-н Пегов.

По его словам, один двухэтажный поезд по вместимости пассажиров равен трем одноэтажным.Г-н Пегов также отметил, что существует и "глобальное решение" вопроса увеличения пропускной способности на южном направлении — за счет организации выделенных путей до Адлера, этот вариант находится на стадии обсуждения.

"Это выделенные пути до Адлера с Павелецкого хода - такие проекты рассматривались, но они пока на рассмотрении в разных инстанциях Минтранса, правительства", — сказал г-н Пегов.

Использование скоростных поездов "Сапсан" целесообразнее на линии Санкт-Петербург — Москва, и вопрос возврата его на рейсы из Нижнего Новгорода будет решен окончательно ближе к завершению реконструкции Курского вокзала в Москве, сообщил также Дмитрий Пегов.

Как сообщалось ранее , скоростной поезд "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород был отменен с 1 июня. На участке между Нижним Новгородом и Москвой он был заменен на скоростной поезд "Ласточка".

/TOURBUS.RU