«Турпомощь» и Альянс турагентств просят государство помочь выплатить долги

Туроператоры рассчитывают, что государство окажет поддержку отрасли для решения вопроса по оставшимся долгам перед туристами и, в частности, что будут выделены средства за вывоз туристов из-за рубежа в феврале-марте 2022 года, сообщили вчера в ходе пресс-конференции представители туротрасли, - сообщает «Интерфакс».

"Мы рассчитываем, что поддержка государства все-таки не будет снижаться. На начало года у нас туроператоры должны были туристам почти 45 млрд рублей. И те деньги, которые в этом году зарабатывались, они шли и на погашение этих долгов.

И здесь мы должны осознавать, что этот долг сократился более, чем в 4 раза, но сумма долга на сегодня достаточно серьезная для отрасли, порядка 10 млрд.

Механизм отсрочки обязательств прекрасно сработал, но вместе с тем, сейчас действие этих документов заканчивается 1 января, и мы попросили правительство, чтобы этот механизм продолжал работать, так как если обанкротится туроператор, его туристы ничего не получат", — сообщил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

Президент Альянса турагентств Наталья Осипова в свою очередь сообщила, что в последнее время участились звонки от туристов с вопросом, смогут ли они получить возврат денег до 31 декабря 2022 года, потому что по постановлению №1073 отсрочка этих долгов действует до этой даты.

"Но если не будет поддержки от государства, если туроператоры останутся лицом к лицу с этой проблемой, то времени для возврата денег понадобится гораздо больше. До 31 декабря туроператоры не смогут погасить все долги и по ковидным турам, и по турам, отмененным из-за санкций, закрытия авиасообщения.

И у нас осталось очень мало времени. Если мы сейчас эту проблему не решим, надеяться туристам, что они до 31 декабря все получат свои деньги, не приходится", — сказала представитель агентского бизнеса.

Г-н Осауленко напомнил, что в феврале-марте из-за прекращения авиасообщения с большинством зарубежных стран туроператоры вынуждены были вывозить туристов за свой счет.

"Государство выделило шесть млрд рублей на субсидии за этот вывоз, но эти средства пока не дошли до туркомпаний. Мы очень надеемся, что они все же дойдут до туроператоров, это необходимая поддержка бизнеса", — сказал он.

Глава "Турпомощи" заметил, что за два года после начала пандемии рынок потерял лишь чуть больше туроператоров, чем обычно.

"Не было массовых банкротств, конфликтов потребительских массовых. Это говорит о том, что государство и бизнес с этим вопросом справились очень хорошо. Но нужна помощь со стороны государства и правительства, чтобы мы этот вопрос закрыли в пользу туриста", — подчеркнул эксперт.

/TOURBUS.RU