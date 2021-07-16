Новости Cтраны Шенгена готовятся к переходу на систему ЕЕS В странах Европы прогнозируют «значительное увеличение» времени пограничных проверок

Как сообщает АТОР, для повышения эффективности внешнего пограничного контроля, управления миграционными потоками и для выявления граждан третьих стран, которые не соответствуют условиям въезда, Евросоюз готовится запустить новую систему въезда-выезда, или EES. По планам Брюсселя, она заработает на внешних границах всех государств ЕС, входящих в Шенгенскую зону, в мае 2023 года. EES будет применяться ко всем гражданам третьих стран, путешествующим в Шенгенскую зону с любыми целями, как для краткосрочного, так и для долгосрочного пребывания, включая граждан тех стран, которые попадают под безвизовую программу (граждане США, Великобритании, ОАЭ и пр.) и на которых распространяется визовый режим (граждане РФ, Белоруссии, Казахстана, Армении и т.д.). В системе EES будут регистрироваться как общие данные каждого путешественника (биометрия, ФИО, национальность, дата рождения), так и сведения о его проездных документах, визах (включая трехбуквенный код государства-члена, выдавшего визу, сроки действия и тип визы), дату, время посещений ЕС, пограничные пункты въезда/выезда. Все эти данные будут храниться в общей информационной системе VIS, к которой будут подключены все страны ЕС. Обещают новшество и для самих туристов: заработает онлайн-сервис, с помощью которого граждане третьих стран могут проверить, сколько еще дней они могут оставаться на территории Шенгенского соглашения. Отдельные страны Европы уже тестируют систему EES, чтобы понять, в том числе, и скорость похождения границ. От этого в пиковый сезон или даты зависит количество сотрудников на пограничном контроле. Чем медленнее работает система, тем больше очереди и больше жалоб от недовольных туристов. Одной из первых новшество EES опробовали в Чехии. Там посчитали, что среднее время обработки паспорта одного туриста составляет всего 89 секунд. Однако статистика в других странах была не столь позитивной, в связи с чем в «сборнике замечаний» разные страны ЕС указали, что более длительные задержки на погранконтроле неизбежны. Германия, например, признала, что «контрольное время» прохождения границы из-за EES увеличится в два раза. Таких же прогнозов придерживаются и в Австрии. «Дополнительные задачи, возникающие в результате регулирования EES, приведут к резкому увеличению времени обработки документов: оно удвоится по сравнению с текущей ситуацией. Это также повлияет на время ожидания на границе в пунктах пересечения границы в шести международных аэропортах Австрии», – заявили в МИД этой страны. Там также добавили, что пограничный контроль станет более сложным в целом, поскольку пограничникам придется различать безвизовых и визовых путешественников. По расчетам польских властей, время прохождения пограничного контроля одного пассажира увеличится с 30 секунд до двух минут, если не потребуются дополнительные действия. В Словении полагают, что пограничный контроль займет в четыре раза больше времени, чем нынешние процедуры. В Хорватии, стране-кандидате в Шенгенскую зону, также настроены пессимистично: как минимум, туристам придется стоять на погранконтроле в два раза дольше, чем сейчас. Выход из ситуации в странах ЕС видят в автоматизации пограничного контроля и установке электронных ворот и киосков самообслуживания. Италия, например, планирует установить около 600 киосков, которые будут расставлены в каждом аэропорту, особенно в тех, где фиксируются значительные объемы вне-шенгенских перевозок. /TOURBUS.RU

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