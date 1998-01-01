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29 ноября
Эксперты: Спрос на мероприятия вырос в полтора раза
Продолжаем рассказ о наиболее важных событиях, прошедших в рамках форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России»
Всероссийский Форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России», прошедший 25 ноября в Самаре, собрал более двухсот профессионалов MICE и делового туризма России.
Организаторами мероприятий выступили Проектный офис MICE и медиахолдинг «Турбизнес». Поддержку в статусе «Регион-партнёр» оказало Министерство туризма Самарской области.
Значительный интерес у участников Форума вызвала стратегическая сессия, посвящённая определению трендов и бизнес-рецептов развития российских регионов, спикерами которой стали ведущие отраслевые эксперты.
Говоря о важности развития рынка MICE&BT в российских регионах, модератор сессии телеведущий канала РБК Денис Горшков , озвучил: «спрос на деловые мероприятия в 2022 г. вырос на рекордные 54%».
В своём выступлении Сагит Заремуков, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» представил изменения направлений работы отечественных конгрессно-выставочных компаний в новых условиях: «Уже ведётся и в будущем предстоит сложная работа с государствами БРИКС и другими странами в условиях непростой геополитической ситуации».
По мнению эксперта, сейчас лучшее время для активизации российских регионов: «Но должно быть комплексное продвижение регионов - в кооперации власти, бизнеса, объектов инфраструктуры. Только за этим - успех».
Иполнительный директор Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ) Елена Ублиева отметила: «Ущерб от отмены международных мероприятий - колоссальный. Восемь миллиардов рублей - это только потери «Экспофорума» в Санкт-Петербурге». Положительный фактор, по мнению эксперта, «рост темпов сотрудничества с рядом стран Азии и Африки - Индией, ЮАР. А, например, темпы притока экспонентов из Ирана бьют рекорды».
«По активности выставочного бизнеса не отстают и российские города - Петербург, Екатеринбург, Казань и многие другие. С учетом того, что деловые туристы тратят больше обычных гостей, регионы явно в выигрыше!», - заключила эксперт.
Выводы Елены Ублиевой полностью поддержал другой спикер - Виктор Агеев, замглавы администрации города Пермь. «Мы реализуем проект «Пермь: MICE + 1 день». Его цель - задержать бизнес-туристов в Перми ещё на один день после участия в деловых мероприятиях.
А Пермь обязательно нужно посетить в следующем году - ведь это год 300-летия города. Столица краяинтересна устроителям инсентив-программ своими прекрасными возможностями круизного, культурно-познавательного, экологического, гастрономического, событийного, промышленного туризма».
В подтверждение этого Виктор Агеев привёл множество примеров - уникальные экскурсии на горнозаводские предприятия, в музей деревянного зодчества Хохловка, в Каменный город в горах Урала, яркие постановки в театре оперы и балета, круизы на яхте к слиянию Камы и Чусовой, посещение Кунгурской пещеры, старинного города Чердынь, активный отдых на горнолыжном курорте Губаха.
«Пребывание бизнес-туристов в Перми ещё на один день - это источник роста туризма в регионе!»
В своём выступлении на страт-сессии Геннадий Шаталов, член экспертного совета Комитета ГД по туризму и развитию туринфраструктуры, основатель премии Russian Event Awards, резюмировал: «Нужно создавать и проводить события - и туристы приедут и повторно вернутся. Наш опыт позволяет сделать такой вывод - посетителей особенно привлекают гастрономические события и этнокультурные фестивали».
«Причём регионам не нужно проводить по двести фестивалей в год. Которые вряд ли будут интересны туристам. Нужно делать акцент и продвигать одно-два действительно уникальных события».
В завершении эксперт выдвинул идею, вызвавшую дальнейшие споры и бурное обсуждение: «Возможно у каждого региона будет своя специализация по мероприятиям. Например, Самара станет центром промышленного туризма, Екатеринбург - столицей MICE-мероприятий и т.д.»
Организаторы Форума на этом не ставят точку и планируют проведение новых конференций на тему развития делового туризма в регионах в рамках предстоящих в 2023 году Всероссийских Дней MICE.
/TOURBUS.RU
Первая часть обзора о наиболее важных выступлениях на прошедшем Форуме
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