Туроператоры: «Мы видим заметный рост интереса к Бали»

Прямое авиасообщение между Москвой и островом Бали, как ожидается, начнется не раньше лета 2023 года. Пока россияне добираются до этого и других островов Индонезии на стыковочных рейсах через Дубай, Стамбул, Доху. Но и при отсутствии прямых перелетов, по словам туроператоров, направление в последнее время заметно прибавило в спросе, - сообщает сегодня РСТ,

Как рассказала зам.гендиректора по маркетингу и рекламе компании «Пакс» Любовь Чучмаева, Индонезия после ковида открывалась тяжело: в марте 2022 года индонезийцы отменили карантины, открыли свободный въезд туристов, однако для россиян остался барьер – электронная виза, причем, довольно дорогая, порядка $130.

«Это мешало даже больше, чем отсутствие прямой перевозки, – заметила собеседница. – Но Индонезия услышала российский турбизнес и ввела с конца мая визы по прилету, всего по $35. И это сильно оживило направление».

По словам г-жи Чучмаевой, туроператор взял с 12 октября блочные места на рейсах Ethihad Airways вплоть до марта 2023 и все их закрыл. «Затем на зиму мы взяли блоки мест на Emirates до Денпасара – с 22 января по конец февраля, а сейчас думаем их продлить до майских праздников», – пояснила эксперт.

В «Русском Экспрессе» также говорят о востребованности Бали. «В том числе хороший спрос на новогодние каникулы. Мы предлагаем как туры, так и наземное обслуживание. Перелет в составе пакетов туристы в основном выбирают на рейсах Emirates, он обходится от 200 тыс. рублей. Что касается наземного обслуживания, здесь вариативность большая, от $5 тыс. до $10 тыс. за 10-12 дней на двоих», – рассказала директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

«Мы не брали блоки мест, так как в основном наши туристы сейчас едут на Бали в экскурсионные или комбинированные туры и не хотят быть привязаны к конкретным датам.

Тех же, кто едет на отдых, после того, как ввели визу по прилету, у туроператоров стало меньше. Многие теперь всё делают самостоятельно», – пояснила менеджер профильного отдела компании «Ванд Тревел» Наталья Никитина.

По словам туроператоров, из-за отсутствия прямых перелетов на Бали, которые предполагают, в первую очередь, отдых на острове, заметно вырос интерес туристов к комбинированным турам – остров в сочетании с Малайзией, Сингапуром, арабскими странами.

Традиционно 85-90% туристов из России, которые до пандемии летели на отдых в Индонезию, выбирали Бали. На самом острове россияне, как правило, составляли не менее 20% от всех иностранных туристов.

«Тем не менее, у нас и сейчас основной поток едет именно на отдых, – говорит Любовь Чучмаева. – Конечно, он несопоставим с допандемийным, но мы видим рост интереса к направлению. На сегодняшнем фоне Бали даже с непрямой перевозкой выглядит очень конкурентоспособно. Поэтому мы взяли квоты мест на гарантии в семи самых популярных отелях острова на разных курортах».

Как напоминает РСТ, до пандемии поток туристов из России стабильно рос, достигнув по итогам 2019 года почти 160 тыс. человек.

/TOURBUS.RU