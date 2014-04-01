Сейшелы снимают все коронавирусные ограничения

Сейшелы полностью отказываются от ковидных ограничений. С 1 декабря 2022 года для въезда в страну потребуется только загранпаспорт. Сертификаты о вакцинации или ПЦР тесты с 1 декабря туристам больше не будут нужны. Об этом ТАСС заявили в посольстве РФ на Сейшелах.

В диппредставительстве также рассказали, что авиакомпания «Аэрофлот» может увеличить количество рейсов на Сейшелы в пиковый сезон. Сейчас рейсы между Москвой и Викторией выполняются дважды в неделю.

Кроме того, есть различные варианты стыковочных рейсов (ими пользуются около трети туристов). Наиболее удобные стыковки – у Emirates и Ethiopian Airlines.

Нововведения, по словам экспертов АТОР, безусловно, позитивно отразятся на российском турпотоке в страну, который и сейчас демонстрирует отличные показатели, во много раз превышающие допандемийные показатели.

Согласно свежей официальной сейшельской статистике, Россия по итогам неполных 11 месяцев занимает третье место по количеству туристов, приезжающих на Сейшелы, уступая лишь Франции и Германии. В период с 1 января по 25 ноября 2022 года года на Сейшелах отдохнули 26 408 россиян.

Купить новогодний тур на Сейшелы с перелетом, трансфером и проживанием в отеле 4* можно за 205,5 тыс. р. на человека. Такое ценовое предложение есть у туроператора «Русский Экспресс».

Между тем, по словам заместителя генерального директора компании MITS Людмилы Калининой, которую цитирует РСТ, если по природе Сейшелы близки к Мальдивам, то по инфраструктуре – нет: «На Сейшелы есть спрос, в том числе на новогодние праздники, но он несопоставим с мальдивским. Мальдивы – это большой поток, в том числе повторных туристов, а на Сейшелы повторных визитов немного.

Это направление для любителей. Главное препятствие, которое не дает нам наращивать туда поток – дефицит размещения класса люкс».

Генеральный директор компании Unex Андрей Зорин также говорит о небольшом спросе на Сейшелы. «Трудно сказать, почему, но спрос на Сейшелы у нас минимальный. В топе по-прежнему Мальдивы, Эмираты, сейчас активизируется Южная Америка. В целом спрос выше ожиданий, в том числе и на Новый год.

И не думаю, что Мальдивские острова продаются лучше Сейшел, потому что туда больше прямой перевозки. У нас, например, многие туристы предпочитают транзитный перелет на арабских перевозчиках», - заявил эксперт.

/TOURBUS.RU