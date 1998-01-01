В России появится программа субсидирования речных круизов

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение Минтрансу до 1 марта 2023 года разработать программу субсидирования межрегиональных пассажирских речных перевозок на 2023–2025гг., сообщает сайт правительства России в субботу, который цитирует «Интерфакс».

«Президент дал поручение развивать речной и круизный туризм. Наша задача, увеличивая предложение услуг, делать этот вид отдыха доступнее. Для этого должна быть разработана программа субсидирования межрегиональных речных пассажирских перевозок на 2023–2025 годы. Она стимулирует развитие внутреннего туризма, даст серьёзный рост турпотока в субъектах, расположенных вдоль наших основных речных артерий.

Знаю, что губернаторы регионов крайне заинтересованы в этом. В частности, в Приволжском федеральном округе уже активно идёт работа по реализации межрегионального проекта “Великий Волжский путь”», –заявил г-н Чернышенко на совещании по развитию туротрасли в Татарстане.

Вице-премьер поручил Минтрансу до 1 марта 2023 года совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и субъектами разработать такую программу и представить ее в кабмин.

Г-н Чернышенко также высоко оценил работу властей республики для развития туризма и добавил, что турпоток в Татарстан практически равен количеству населения и ежегодно составляет более 3,5 млн гостей.

В свою очередь, президент республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что по итогам 9 месяцев этого года наблюдается устойчивый рост туристического потока на 11% по отношению к 2021 году, загрузка отелей за этот период в среднем составила 73%.

«В рамках федерального проекта “Развитие туристической инфраструктуры” нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства” выстраивается новая система развития туристических проектов, которая в будущем позволит обеспечить качественный отдых. Такой же важной мы видим реализацию межрегионального проекта “Великий Волжский путь”, который позволит объединить туристический потенциал всех регионов Средней Волги. Туристические центры Татарстана готовы к приему гостей по этому маршруту», – отметил глава республики.

Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов на совещании представил концепцию мастер-плана туристической территории «Лаишево». Ее предлагается разделить на три кластера: Южный, Центральный и Северный. В Южном кластере будут созданы искусственные каналы с объектами размещения на берегах, благодаря чему количество номерного фонда непосредственно у воды существенно увеличится.

В Центральном кластере разместятся современные гостиницы со спа-комплексом и яхтенная марина.

Ключевой особенностью Северного кластера станет искусственная заводь, вокруг которой будут сосредоточены средства размещения и объекты спортивной инфраструктуры: центр водных видов спорта, бассейны, картодром, центр аренды мото-, велотехники и снегоходов.

«По итогам совместной работы Республики Татарстан и “Туризм.РФ” сформирован перечень земельных участков общей площадью почти 73 га. На них планируется построить бассейны, марины, спортивные объекты и гостиницы на 785 номеров. Объём инвестиций в строительство гостиничной инфраструктуры предварительно оценивается в 11,2 млрд рублей.

Рассчитываем, что благодаря этому Лаишево к 2030 году будет ежегодно посещать 540 тысяч человек», – рассказал г-н Суханов.

/TOURBUs.RU