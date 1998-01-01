Новый закон о туристской деятельности внесут в Госдуму только следующим летом

Новый закон о туристской деятельности может быть внесен на рассмотрение Госдумы не раньше лета, сообщила в пятницу замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры Наталья Костенко (на фото), которую цитирует «Интерфакс».

«Надеемся, что закон будет все-таки внесен, потому что есть целый ряд поручений и президента, и председателя правительства, которые на данный момент не исполнены. Я думаю, как только Минэкономразвития примет полномочия, это произойдет до марта 2023 года, то мы получим к концу весенней сессии внесение законопроекта.

Но это — если объективно учитывать все процедурные моменты: есть процессы согласования с другими ведомствами, которые закон, которые разрабатывал Ростуризм, не прошел, и прохождение законопроектной комиссии при правительстве. Поэтому самый оптимистичный сценарий – не раньше лета мы получим новый законопроект», — сказала она журналистам в ходе конференции «И селу, и городу», которая прошла 24-25 ноября на курорте Роза Хутор в Сочи.

Г-жа Костенко добавила, что сейчас комитет прорабатывает с Минэкономразвития части законопроекта. Прошли совещания по гостевым домам, национальным маршрутам.

По ее словам, пока неясно, будет ли регулирование гостевых домов вынесено в отдельный закон или войдет в общий закон о туристической деятельности. Такая же ситуация с туристическим сбором.

«Минэкономразвития обещает решить судьбу туристического сбора весной 2023 года. Я думаю, что это будет часть основного закона о туристической деятельности. Сейчас принято промежуточное решение, потому что с 1 января уже непонятна была его судьба, и вынуждены были оперативно решать этот вопрос», — сказала она, комментируя принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, продлевающего закон об экспериментальном введении курортного сбора.

/TOURBUS.RU