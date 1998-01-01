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28 ноября
Горячие авиановости
Nordwind начнет выполнять рейсы по маршруту Саратов — Хургада/ Azur Air возобновил рейсы из Екатеринбурга в Патттайю/ «Аэрофлот» начал рейсы из Владивостока в Бангкок и Пхукет
Nordwind начнет выполнять рейсы по маршруту Саратов — Хургада
Авиакомпания Nordwind с 26 декабря начнет выполнять рейсы по маршруту Саратов — Хургада, сообщила пресс-служба саратовского аэропорта "Гагарин".
Рейсы запланированы с частотой один раз в 10 дней. Вылет из аэропорта "Гагарин" — в 02:35.
Как сообщалось ранее, в прошлом зимнем сезоне полеты из Саратова в Египет выполняли две авиакомпании: Nordwind летала в Шарм-эль-Шейх, Red Wings — в Хургаду.
Саратовский аэропорт "Гагарин" находится под управлением УК "Аэропорты регионов".
Azur Air возобновил рейсы из Еатеринбурга в Патттайю
Прямые рейсы в Таиланд вновь выполняются из международного аэропорта "Кольцово", сообщила пресс-служба екатеринбургской воздушной гавани. "Сегодня утром свой первый рейс в аэропорт Утапао (Паттайя) выполнила авиакомпания Azur Air. Самолет Boeing 767 авиаперевозчика вылетел из Екатеринбурга в 05:22 по местному времени", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы аэропорта, с 1 декабря запланированы также рейсы на Пхукет.
"Полеты между "Кольцово" и самыми популярными курортами Таиланда — Паттайей и Пхукетом — запланированы раз в 10/11 дней в каждом направлении", — отметили в авиагавани.
Самолеты регулярно летали из Екатеринбурга в Таиланд до весны 2020 года, а затем были прерваны из-за пандемии COVID-19.
«Аэрофлот» начал рейсы из Владивостока в Бангкок и Пхукет
Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые регулярные рейсы из Владивостока в Бангкок и Пхукет, сообщает пресс-служба российского аэропорта.
«Направление доступно не только для жителей Владивостока: транзитные перелеты с пересадкой во Владивостоке возможны из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана», — сообщила директор дальневосточного филиала ПАО «Аэрофлот» Ирина Лапицкая на торжественной церемонии открытия первого рейса в субботу.
Рейсы Владивосток – Бангкок — Владивосток будет осуществляться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Полет по маршруту Владивосток – Пхукет — Владивосток будет совершаться также два раза в неделю по средам и субботам.
/TOURBUS.RU
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