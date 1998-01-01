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28 ноября
Названы лучшие игроки российского рынка MICE и бизнес-туризма

13-я торжественная церемония вручения наград Russian Business Travel & MICE Award прошла 25 ноября в Самаре


В минувшую пятницу в Самаре чествовали победителей и лауреатов национальной премии Russian Business Travel & MICE Award и прошел Всероссийский Форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России». На три дня Поволжский регион стал местом встречи более двухсот специалистов из разных уголков страны и «сверки часов» отрасли.

 

За 13 лет существования премия стала наиболее престижным федеральным мероприятием и ежегодно собирает ключевых игроков индустрии встреч и событий, а также делового туризма. 

 

В этом году борьбу за всероссийскую награду в 15 номинациях вели 355 компаний, представлявших практически все регионы страны — от Мурманска на севере России до Ялты на юге, от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского на востоке.

О «накале страстей» свидетельствует тот факт, что в ходе онлайн-голосования за претендентов на награды было подано более 800 тысяч голосов!

 

Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в состав которого вошли больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT. Как отмечает руководитель Оргкомитета премии Наталия Евневич, «двухступенчатый механизм определения победителей действует уже несколько лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности в присуждении наград».

 

Торжественная церемония награждения, как и в прошлые годы, состоялась в рамках Всероссийского Дня MICE. Главная его тема в этом году — деловой туризм для развития территорий.

По отзывам участников, в этом году церемония награждения была наиболее эффектная и масштабная. Во многом это заслуга Министерства туризма Самарской области, гостеприимно принимавшей престижный проект.

 

Космос - важнейший бренд Самары. Именно поэтому через весь праздничный вечер световыми, лазерными и звуковыми эффектами проходила тема космоса, рынка MICE, как созвездия профессионалов.

Зрители активно поддерживали своих партнеров и коллег, без устали аплодировали искрометным ведущим, наградам победителей, ярким выступлениям артистов - литературно-музыкальному номеру «Звезды MICE», танцевальному - New Face, зажигательному переложению русских песен «Самара – родина баяна!», шоу-балету М&М Dance, вокальной группе «Play».

 

Традиция проведения заключительного этапа RBT&MA не в Москве, а в регионах России, ведёт отсчёт с прошлого года, когда церемонию вручения наград радушно принимал Екатеринбург. Место проведения финала будущей церемонии RBT&MA-2023 пока что держится организаторами в секрете.

 

Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ, Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и АНО «Национальные приоритеты». 

Регион-партнер – Самарская область. 

Город-партнер – Пермь. 

Медиапартнер Премии и Форума — Медиагруппа «Комсомольская правда».

Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР».

 

 

Обладатели Премии Russian Business Travel & MICE Award-2022:

  • Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*

  • Марриотт Империал Плаза

  • Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*

  • Отель и Конгресс-центр «Вега Измайлово»

  • Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 5*

  • Рэдиссон Резорт Завидово, Тверская область

  • Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 4*

  • Отель «Островский», Кострома

  • Лучшая площадка для мероприятий (тематические парки, спортивные и культурные объекты)

  • ФГБУ культуры «Музей Мирового океана», Калининград

  • Лучшая альтернативная площадка в составе гостиничной структуры

  • Гостиничный комплекс «Имеретинский», Сочи

  • Всесезонные курорты

  • Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «ВЕДУЧИ», Чеченская Республика

  • Лучший организатор конференций

  • Конгрессно-выставочная компания «Империя Форум», Санкт-Петербург

  • Лучший организатор инсентив-программ

  • Туристическая компания «Балтма Турс», Калининград 

  • Лучшее business travel агентство

  • ДЕМЛИНК АТЛАС, Москва

  • Лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии

  • Союз «Торгово-промышленная палата Самарской области»

  • Самый инновационный региональный конгрессно-выставочной центр

  • Международный выставочный центр «Казань Экспо»

  • Самый эффективный региональный конгрессно-выставочной центр

  • Конгресс-центр ЦМТ (ПАО «Центр Международной Торговли»), Москва 

  • Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации

  • СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», Санкт-Петербург 

  • Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации по версии НКБ

  • Администрация города Пермь

  • Министерство культуры и туризма Московской области

  • Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel

  • ОБУК «Туристско-информационный центр Курской области», Курск

  • За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России

  • СПб ГБУ «ГТИБ» — Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское Туристско-Информационное Бюро»

 


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