Названы лучшие игроки российского рынка MICE и бизнес-туризма

В минувшую пятницу в Самаре чествовали победителей и лауреатов национальной премии Russian Business Travel & MICE Award и прошел Всероссийский Форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России». На три дня Поволжский регион стал местом встречи более двухсот специалистов из разных уголков страны и «сверки часов» отрасли.

За 13 лет существования премия стала наиболее престижным федеральным мероприятием и ежегодно собирает ключевых игроков индустрии встреч и событий, а также делового туризма.

В этом году борьбу за всероссийскую награду в 15 номинациях вели 355 компаний, представлявших практически все регионы страны — от Мурманска на севере России до Ялты на юге, от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского на востоке.

О «накале страстей» свидетельствует тот факт, что в ходе онлайн-голосования за претендентов на награды было подано более 800 тысяч голосов!

Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в состав которого вошли больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT. Как отмечает руководитель Оргкомитета премии Наталия Евневич, «двухступенчатый механизм определения победителей действует уже несколько лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности в присуждении наград».

Торжественная церемония награждения, как и в прошлые годы, состоялась в рамках Всероссийского Дня MICE. Главная его тема в этом году — деловой туризм для развития территорий.

По отзывам участников, в этом году церемония награждения была наиболее эффектная и масштабная. Во многом это заслуга Министерства туризма Самарской области, гостеприимно принимавшей престижный проект.

Космос - важнейший бренд Самары. Именно поэтому через весь праздничный вечер световыми, лазерными и звуковыми эффектами проходила тема космоса, рынка MICE, как созвездия профессионалов.

Зрители активно поддерживали своих партнеров и коллег, без устали аплодировали искрометным ведущим, наградам победителей, ярким выступлениям артистов - литературно-музыкальному номеру «Звезды MICE», танцевальному - New Face, зажигательному переложению русских песен «Самара – родина баяна!», шоу-балету М&М Dance, вокальной группе «Play».

Традиция проведения заключительного этапа RBT&MA не в Москве, а в регионах России, ведёт отсчёт с прошлого года, когда церемонию вручения наград радушно принимал Екатеринбург. Место проведения финала будущей церемонии RBT&MA-2023 пока что держится организаторами в секрете.

Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ, Федерального агентства по туризму (Ростуризм) и АНО «Национальные приоритеты».

Регион-партнер – Самарская область.

Город-партнер – Пермь.

Медиапартнер Премии и Форума — Медиагруппа «Комсомольская правда».

Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР».

Обладатели Премии Russian Business Travel & MICE Award-2022: