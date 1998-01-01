Новости На Самарском форуме определили векторы развития делового туризма 25-26 ноября Самара стала центром притяжения профессионалов MICE и делового туризма России

В конце минувшей недели в течение двух дней в Самаре прошло сразу несколько важных мероприятий - в пятницу Lotte Hotel принимал Всероссийский Форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России» и 13-ю церемония вручения наград Russian Business Travel & MICE Award, а в субботу делегаты Форума в рамках информационного тура по Самаре знакомились с уникальными MICE-возможностями одного из главных городов на Волге. Организаторами мероприятий выступили «Проектный офис MICE» и медиахолдинг «Турбизнес». Поддержку в статусе «Регион-партнёр» оказало Министерство туризма Самарской области. Первым утренним мероприятием Форума стал бизнес-завтрак Cuba Unica, посвящённый различным, включая инсентив-, видам туризма на Кубе. Презентации туристических возможностей острова Свободы для более, чем 60 агентств Самары провели советник по туризму Посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона и директор регионального представительства «Пегас Туристик» Игорь Тришин. Эксперты: «Сегодня регионы способны на большее, чем столицы» С увлекательной открывающей «разминочной» сессией выступила основатель и гендиректор компании MaxiMICE Елена Мельникова. Она обобщила секреты успешного проведения мероприятий в российских регионах. В их числе - качественное размещение, наличие опытного подрядчика, широкого спектра опций, эксклюзивных возможностей и «столичного» сервиса, к которому привыкли бизнес-туристы. Как отметила спикер, «города России поражают изменениями последних лет - прекрасной инфраструктурой, отелями, ресторанами, неожиданно высоким сервисом». В качестве примеров Елена Мельникова привела несколько разных городов страны - Калининград, Тамбов и Красноярск. Как заявила эксперт, «Все российские регионы готовы предоставить продукт для проведения корпоративных мероприятий. Причём, именно в регионах сейчас имеются уникальные возможности для этого - настоящее гостеприимство, богатая история и культура, эксклюзивные локации. Все это даёт простор фантазии при реализации проектов. Если раньше нами практиковался подход «от региона к концепции», то сейчас можно и нужно отталкиваться от того, что нужно клиенту, то есть применять подход «от концепции к региону». Сегодня регионы способны на большее, чем обе столицы - Москва и Петербург. Разве в Москве вы сможете брендировать фасад одного из главных зданий города, а в Сочи закрыть пляж, который невозможно закрыть? А для одного мероприятия в Калининграде мы сделали это!» Елена Мельникова также дала ответ на вопрос: «Что ещё должно быть «must» при проведении мероприятий в регионах? Помимо всего сказанного необходима современность - обязательность мобильных приложений, push-уведомлений, различных онлайн-сервисов». Тему диджитализации в MICE продолжил Роман Крученик, коммерческий директор Event Rocks (компания «Ивентишес»). Он представил слушателям различные кейсы мобильных приложений, из портфолио компании, насчитывающего разработки для более, чем 3 тыс событий. MICE - по следам Чемпионата мира по футболу Интересные дискуссии разгорелись на круглом столе «По следам Чемпионата мира по футболу 2018. Перспективы дальнейшего использования инфраструктуры для проведения деловых мероприятий». Такого яркого состава спикеров, собравшиеся в зале профессионалы, не могли припомнить. Помимо рассказа о нынешних возможностях стадионов спикеры представили и новые идеи, появившиеся во время стратегических сессий - совместных мозговых штурмов с экспертами Форума. Руководитель Уральского конгресс-бюро, агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Аркадий Киселев поделился: «на стадионе «Екатеринбург-Арена» проходят многие спортивные и корпоративные мероприятия, даже в самой чаше стадиона. Например, в этом году был организован фестиваль для 4 тысяч участников - сотрудников крупной аптечной сети. Всего за время, прошедшее после ЧМ-2018, стадион принял 287 мероприятий». Максим Фирстов, начальник отдела по туризму Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия отметил, что Саранск и его стадион в силу удобной межрегиональной логистики интересны корпоративным заказчикам из Москвы, Нижнего Новгорода и других городов Центральной России: «Мы только что принимали форум «Мастерства гостеприимства». Можем проводить самые необычные инсентивы, например, на тему - национальной мордовской кухни. помещения стадиона позволяют устроить банкет даже для 2 тыс. человек». Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов подчеркнул, что «Стадион «Самара Арена» активно используется для корпоративных и деловых мероприятий. Стадион изначально проектировался и для этого». «В 2021 был проведён конкурс на развитие территории вокруг стадиона. Победил проект - по созданию образовательного кампуса, включающего также термальный комплекс, конгресс-отель. Но туризм в городе не замыкается только на стадионе, мы развиваем его в рамках так называемой Самарско-Тольяттинской агломерации. Это новые отели, улицы, полная инфраструктура для деловых мероприятий. У нас немало интересных идей. Главная - создание Волжского делового центра. Например, как это реализовано во Франкфурте», - рассказал эксперт. Ольга Мелина, руководитель центра развития делового туризма Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области также рассказала о проведении крупных конференций на арене ЧМ вместимостью 46 тыс мест. «На стратсессии мы выработали несколько уникальных предложений - перенести на стадион известный фестиваль «Уха», проводить здесь крупные гастрономические праздники, фестивали, посвященные моде». Оксана Скороходова, начальник к коммерческого отдела «Дирекции по эксплуатации «Волгоград Арены» подчеркнула, «наш стадион - главная конгрессно-выставочная площадка города. В этом году, например, прошли корпоративные мероприятия компании «Сады Придонья», Форум молодежного предпринимательства, Фестиваль Park Season, много других событий. А для туристов организуются программы посещения стадиона». Вениамин Богомолов, директор сочинского стадиона «Фишт» отметил, что со времени ЧМ арену посетили более 500 тыс гостей. «У нас постоянно используются под разные мероприятия 52 ВИП-ложи, вмещающие до 100 человек».»В наших планах - дальнейшее проведение на «Фиште» корпоративных мероприятий со спортивным уклоном». Особенно интересными стало выступления и идеи Людмилы Ширшовой, начальника сопровождения мероприятий «Стадиона Калининград»: «Все подтрибунные помещения арены переоборудованы под занятия спортом и очень популярны у горожан и туристов. Активно используется под ивенты территория вокруг стадиона. Нами уже разработаны проекты переоборудования 15 лож под тематические апартаменты для туристов. Причём, они также смогут быстро трансформироваться в ложи для болельщиков». ВИДЕОРОЛИК О ФОРУМЕ «ВЕКТОР 2023: РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИИ» / TOURBUS.RU О других сессиях Форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России» читайте в наших следующих материалах.

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