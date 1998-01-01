Новости Горячие авиановости Новые рейсы в Абу-Даби и Хургаду начнутся в декабре из Екатеринбурга/ «Аэроэкспересс» не будет ходить в «Шереметьево» 26 ноября/ Росавиация не выделила субсидии на перевозки в Крым в 2023 году

Новые рейсы в Абу-Даби и Хургаду начнутся в декабре из Екатеринбурга Авиакомпания Air Arabia с конца декабря намерена начать полеты по второму направлению из Екатеринбурга — в Абу-Даби. Согласно данным системы бронирования сайта перевозчика, выполнение прямых рейсов запланировано с 29 декабря дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. В расписании аэропорта "Кольцово" данные рейсы также обозначены, но без указания перевозчика. Период их выполнения — с 29 декабря по 23 марта. Также, как сообщила журналистам директор филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова, авиакомпания в декабре начнет выполнять чартерные рейсы из столицы Свердловской области в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. "Рейсы будут выполняться на Boeing-777 вместимостью более 400 пассажиров. Глубина бронирования — до конца марта 2023 года", — рассказала она. В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" сказали, что точная дата начала полетной программы будет утверждена в ближайшее время. Там добавили, что на данный момент в парке Red Wings три Boeing-777. Как сообщалось, Air Arabia планирует с 2 декабря летать по маршруту Шарджа — Екатеринбург — Шарджа на A320 до четырех раз в неделю. Ближневосточный лоукостер выполнял рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года. Полеты в Шарджу, как и в Абу-Даби, в настоящее время из "Кольцово" не осуществляются. «Аэроэкспересс» не будет ходить в «Шереметьево» 26 ноября Движение поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" и из него будет отсутствовать 26 ноября и часть следующего дня из-за проведения ремонтных работ, сообщает столичный департамент транспорта. Отмечается, что изменения в графике движения поездов необходимы для проведения работ по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (терминалы В, С) новой железнодорожной линией. Это позволит сократить время в пути на поездах. "Добраться в/из аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от/до станции метро "Ховрино" за 20 минут. Они отправляются каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта", — подчёркивают в Дептрансе. Терминалы "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале и в аэропорту "Шереметьево" 26 и 27 ноября будут работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут построить оптимальный маршрут. Пресс-служба отмечает, что после запуска новой железнодорожной линии время в пути на поездах до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от транспортно-пересадочного узла "Окружная" и 50 минут от Белорусского вокзала. Росавиация не стала распределять субсидии на перевозки в Крым в 2023 году Росавиация распределила между авиакомпаниями субсидии на 2023 год в рамках постановления правительства №215, которое делает более доступными тарифы на рейсах между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом. Маршрутов в закрытый с февраля аэропорт Симферополя в перечне направлений, которые будут субсидироваться, не оказалось. Согласно материалам ведомства, субсидии будут выделены более чем на 100 маршрутов из труднодоступных населенных пунктов и городов Дальнего Востока, а также семь маршрутов из Калининграда. В программе будут участвовать 11 перевозчиков: "Аэрофлот", S7, Utair, "Смартавиа", "Якутия", "АЛРОСА", "Уральские авиалинии", iFly, NordStar, Red Wings, "ИрАэро". Участвовали в отборе, но не прошли его "Азимут", "АТК Ямал", "Ижавиа", "Икар", Nordwind. Как сообщалось, в проекте бюджета на следующий год на соответствующую программу авиаперевозок предусмотрено 12,3 млрд руб. (столько же было заложено в бюджете-2022), - сообщает «Интерфакс». /TOURBUS.RU

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