Новости

Зарубежные турофисы — кто закрылся и кто продолжает работу?

Мы публикуем вторую часть обзора "судьбы" иностранных турофисов в России, часть которых продолжает активную деятельность

Весной этого года в связи с событиями в Украине закрылась или «встала на паузу» большая часть работавших в Москве зарубежных представительств по туризму.

Часть представительств по политическим причинам полностью остановила свою деятельность в России и закрыла офисы. Часть переориентировала маркетинговую работу на рынки стран СНГ. При этом некоторые НТО, прежде всего представляющие страны с наличием прямой авиаперевозки из России, успешно продолжают свою работу и даже активизируются.

Сегодня мы публикуем вторую часть опроса ведущих НТО, действующих в России, об их нынешнем статусе и планах на будущее.

Чехия

Московский офис одного из старейших на нашем рынке представительств закрыт. Его руководитель Алена Кудилкова вместе с другими дипломатами еще весной вернулась в Прагу.

Словакия

Прекрасный специалист и знаток российского рынка Любица Алушицева, бессменно возглавлявшая представительств Slovakia Travel, покинула Москву и сейчас работает в Братиславе в Slovakia Travel в Департаменте поддержки туризма. По ее словам «офис в Москве временно закрыт. А головной офис ориентирует свою деятельность по продвижению турпродуктов Словакии, прежде всего, на соседние со Словакией страны — Чехию, Польшу, Венгрию, Австрию, а также Германию. Расширяется сотрудничество на рынках стран Балтики.

Польша

Как следует из письма, полученного редакцией ТБ, «Польская туристическая организация остановила в России свою рекламную деятельность и планирует закрытие представительства в Москве до конца 2022 года».

Швейцария

Работа Switzerland Tourism в России. Как сообщили в посольстве, «поставлена на паузу».

Хорватия

«На данный момент все активности национального туристического офиса Хорватии на российском рынке приостановлены. При этом офис в Москве работает в штатном режиме», – сообщил редакции руководитель представительства Райко Ружичка.

По его словам, ведется активная разработка новых и альтернативных рынков СНГ, Грузии, Туркменистана. «В первую очередь работа направлена на страны с собственными консульскими отделами и визовыми центрами – Казахстан и Азербайджан. Охвачены Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Армения и Грузия, Беларусь.

Для коллег из России мы также всегда на связи и проводим встречи и консультации по рабочим вопросам в индивидуальном порядке, также продолжаем деятельность в рамках предоставления информации частным лицам и самостоятельным туристам по вопросам отдыха в Хорватии. На данный момент есть перелеты из Москвы с удобными стыковками через безвизовые Белград, Стамбул, Дубай».

Кипр

Офис продолжает свою работу в России. На протяжении почти 30 лет его возглавляет один из старейшин рынка Димитрис Димитриу. Кроме России в орбиту деятельности представительства входят другие страны СНГ. В настоящее время офис ведет продвижение Кипра именно там.

Тунис

Представительство Национального офиса по туризму Туниса - одно из старейших в России, было открыто в конце 90-х. Сейчас оно продолжает работу в прежнем режиме. Сфера деятельности - Россия и страны СНГ.

Как отмечает руководитель представительства Нежи Гуидер, «До пандемии мы ставили цель - достичь 1 млн прибытий из России. Сейчас наша задача - вернуться к результату 2019 года — 650 тыс. гостей. Мы продолжаем участвовать в выставках, воркшопах, вебинарах, организовывать пресс-туры. В постоянном взаимодействии с туроператорами. Ищем пути налаживания новых авиарейсов на курорты Туниса. Турбизнес Туниса ждёт российских туристов!»

Южная Корея

Московское представительство Национальной туристской организации Кореи (НТОК) работает в обычном режиме.

В этом году представительство приняло участие в нескольких воркшопах на тему luxury-туризма. Рекламировало Южную Корею совместно с семью крупными туроператорами.

По словам замруководителя представительства Екатерины Лопухиной, в работе находятся несколько маркетинговых проектов по медицинскому туризму и горнолыжным курортам Кореи. Также запланировано офлайн-мероприятие, посвященное K-Pop-туризму, связанному с так называемой «корейской волной» – музыкой, кинематографом и изучением корейского языка.

Таиланд

Офис по туризму Таиланда официально открылся в 2008 году и до сегодняшнего дня не прекращал своей работы. Сейчас в офисе работает шесть сотрудников.

По словам заместителя руководителя офиса Константина Кинеля, «основная деятельность на сегодня: работа в соцсетях, наружная реклама, взаимодействие с телевизионными турпрограммами, проведение онлайн- и офлайн-мероприятий, совместные проекты с туроператорами и авиакомпаниями».

Япония

Офис Московского представительства Японской национальной туристической организации продолжает работу в России. Предоставляет туристам информацию, отвечает на различные вопросы, связанные с посещением Японии, но не занимается активным продвижением направления.

Марокко

Представительство национального туристического офиса Марокко, возглавляемое Самиром Сусси Риахом, успешно занимавшееся продвижением страны с момента его открытия в 2009 году, было закрыто еще в январе из-за долгого вынужденного простоя, вызванного пандемией.

Пока что офис представительства на Чистых прудах остается в аренде и возможно в будущем будет вновь открыт. Самир Сусси Риах сменил вид деятельности и продолжает работать в России.

/TOURBUS.RU

Первая часть обзора

Также читайте полный материал о работе зарубежных турофисов в России в сентябрьском и ноябрьском выпусках журнала «Турбизнес».