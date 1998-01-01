Москва и Тюмень вместе развивают туризм

В Тюмени прошла бизнес-миссия, которая объединила более ста представителей туриндустрии Москвы и Тюменской области. Столичная делегация во главе с председателем Комитета по туризму города Москвы Евгением Козловым обменялась опытом с тюменскими коллегами, представила туристический потенциал столицы и обсудила перспективы развития туризма, - сообщили нам в пресс-службе Мостуризма.

По данным Мостуризма, турпоток из Москвы в Тюмень почти достиг показателей допандемийного уровня и продолжает расти. Если в первом полугодии 2019 года он составлял 37,2 тыс. поездок, то за этот же период 2022 — 33,2 тыс.

Турпоток из Тюмени в Москву также восстанавливается. В первом полугодии 2022 столицу уже посетили 77,1 тыс. туристов из Тюменской области.

На фоне увеличения встречных туристических потоков между регионами Мостуризм провел бизнес-миссию в Тюмени. Столичная делегация включала более 20-ти представителей туристической индустрии, а от региона участвовало около 90 представителей туристической отрасли.

«Уверен, что нам есть куда расти. Инфраструктура готова. Осталось сформировать туристические предложения. Вместе с коллегами из Тюменской области мы смотрим на туризм глазами людей и проектируем впечатления, которые они смогут получить. Это инновационный подход к управлению туризмом», — отметил председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

В сотрудничестве с Тюменской областью разрабатываются и запускаются новые продукты. Одна из первых крупных инициатив, реализуемых сегодня, — столичный проект «Город открытий».

На территории Сибири инновационные методики проекта Мостуризма успешно применены в Тобольске при поддержке нефтеперерабатывающей компании «Сибур». На очереди — Тюмень. Такое сотрудничество даст дополнительную возможность для развития образовательного туризма на территории страны, а также поможет подрастающему поколению выбрать будущую профессию.

Москва и Тюменская область также планируют развивать совместные продукты для делового туризма: турпредложения, включающие билеты на аэроэкспресс и экскурсии по Москве. Они позволят туристам даже в рамках одного дня получить яркие впечатления от города и увидеть все основные достопримечательности.

Также в планах увеличить спрос на туристические поездки для старшего поколения, для туристов, которые предпочитают отдых с семьей и многое другое.

Развитию туризма между регионами служит и созданный правительством Москвы цифровой сервис Russpass. На нем представлено 25 маршрутов, туров и достопримечательностей по Тюменской области.

В ходе рабочей встречи была достигнута договоренность о постоянном наполнении и обновлении раздела региона на сервисе. Работа начнется в самое ближайшее время.

/TOURBUS.RU