Лучших профессионалов делового туризма назовут сегодня в Самаре

Сегодня в Самаре пройдут финал премии Russian Business Travel & MICE Award и форум, посвященный развитию делового туризма в регионах

Сегодня Самара принимает финал национальной премии Russian Business Travel & MICE Award и Всероссийский форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России». На три дня регион станет местом подведения итогов и «сверки часов» отрасли – в регион съезжаются гости из всех уголков России. Более двухсот специалистов отрасли примет участие в мероприятиях

За 13 лет существования премия стала наиболее престижным федеральным мероприятием и ежегодно собирает ключевых игроков индустрии встреч и событий, а также делового туризма.

355 российских компаний, представляющих практически все регионы России – от Мурманска на севере России до Ялты на юге, от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского на востоке, стали соискателями на получение престижной профессиональной награды. В ходе открытого он-лайн голосования за номинантов было подано более 800 тысяч голосов.

В рамках деловой программы Всероссийского Форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России» предстоит обсудить вопросы комплексного развития территорий и использования инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий. В настоящее время отмечается активизация запросов на проведение в регионах крупных деловых и корпоративных мероприятий.

Учредители награды RBT&MA – журнал Business Travel, АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ и Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Регион-партнер – Самарская область. Город-партнер – Пермь.

Партнерами премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, АНТОР.