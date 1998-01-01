На Мальдивах повышают туристические налоги

По информации АТОР, на фоне роста въездного туристического потока (на начало ноября – более 1,3 млн туристов, что больше, чем за весь 2021 год) парламент Мальдивской Республики поддержал предложение правительства об увеличении ставки налога на товары и услуги для туризма (TGST) с 12% до 16%, а также ставки общего налога на товары и услуги (GST) с 6% до 8%.

Во вторник, 22 ноября, глава страны Ибрагим Мохамед Солих ратифицировал эти поправки в налоговое законодательство, которые вступят в силу с 1 января 2023 года. В соответствии с налоговой ставкой в 16% мальдивские курорты, отели, гостевые дома, принимающие и транспортные компании должны будут пересмотреть свою ценовую политику.

Ассоциация мальдивских туристических агентств и туроператоров (MATATO) назвала решение властей «поспешным» и «внезапным». По данным ассоциации, индустрию туризма приходится 74% от общего дохода Мальдивских островов, и, если в начале следующего года налоги в туризме будут увеличены, сектор сильно пострадает.

«Налог будет выше, чем у стран-конкурентов и существует вероятность потери некоторых рынков», — предупреждают в MATATO.

Впрочем, отмечают в АТОР, российские туроператоры, которые уже получили информацию о повышении налогов от мальдивских партнеров, не склонны драматизировать ситуацию. Во-первых, как отмечают эксперты туроператорских компаний PAC Group и ПАКС, контрактные цены останутся прежними. Однако отели Мальдив все же пересмотрят сезонные спецпредложения: скидки по СПО станут меньше.

Во-вторых, как сообщили представители туроператора «Русский Экспресс», по подтвержденным ранее заявкам отели обещали не повышать цены в связи с анонсированным повышением налога.

Специалисты ANEX Tour и ICS Travel Group отмечают, что вероятное подорожание стоимости проживания на Мальдивах вряд ли будет сильно болезненным для туристов, так как это направление относится к высокобюджетным.

«Изменение цены на 4% вряд ли как-то отразится на спросе, особенно в сезоне», — резюмируют в «Русском Экспрессе».

/TOURBUS.RU