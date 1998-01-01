«Уральские авиалинии» вдвое увеличивают число рейсов в Лаос

С конца декабря рейсы из Владивостока во Вьентьян начнут выполняться дважды в неделю

С 20 декабря «Уральские авиалинии» начнут выполнять дополнительные прямые рейсы из Владивостока во Вьентьян на лайнере Airbus АЗ20Neo. Сейчас авиакомпания возит пассажиров в столицу Лаоса только по субботам, в преддверии Нового года добавятся вылеты по вторникам, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Билеты на самолеты во Вьентьян, который можно использовать как хаб на маршруте во Вьетнам и Камбоджу, продает компания «РусАзия».

По сравнению с концом октября цены на перелеты в Лаос из Приморья выросли более чем в 2 раза: на рейсе 20 декабря можно улететь за 130,8 тыс. руб. в одну сторону.

Напомним, что еще в середине июля российские туроператоры получили рассылку Ростуризма с предложением о сотрудничестве с лаосским турбизнесом. Контакт предлагалось наладить «в контексте планируемого запуска прямого авиасообщения между Россией и Лаосом».

Мнения туроператоров-экспертов АТОР относительно того, насколько новый рейс поможет рынку, тогда разошлись. Так, руководитель департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская заявила, что «принимая во внимание то, что в Лаосе нет морских курортов, не оцениваем идею как перспективную»,

По ее словам, до пандемии Лаос россияне, как правило, запрашивали только в комбинации с другими странами региона «Большого Меконга», в качестве самостоятельного направления он рассматривался крайне редко.

В частности, небольшое количество отелей высокого уровня мешало интересу состоятельных путешественников.

Однако представители туроператора China Travel считают, что Лаос в этом контексте рассматривается не как конечная точка путешествия, а как начальная. В China Travel уверены, что прямой рейс в Лаос мог бы значительно улучшить ситуацию с формированием туров в Юго-Восточную Азию в целом.

«Для нас прямой рейс в Лаос был бы важен, мы сможем формировать большее количество турпродуктов, совмещая, например, экскурсионную программу в Лаосе и пляжный отдых во Вьетнаме или Таиланде», – заявил руководитель отдела маркетинга China Travel Евгений Глотов.

«Там есть интересная экскурсионная программа, но пляжей там нет. Как правило, он продавался в комбинации с экскурсионной программой Мьянмы, Камбоджи, Вьетнама, северного Таиланда», - согласились в компании PAC Group.

Эксперты и ранее говорили, что слабая транспортная доступность и высокая, по сравнению с наземным обслуживанием, цена авиаперелета мешали россиянам оценить такие направления, как Лаос по достоинству – потому что сам по себе экскурсионный отдых здесь в целом не столь уж и дорогой.

Кроме того, прямой рейс из России в Лаос, подчеркивает г-н Глотов, мог бы вновь открыть для российских туристов Вьетнам, поскольку на этом направлении прямого авиасообщения пока не предвидится в связи с угрозой санкций за прием и обслуживание самолетов российских авиакомпаний.

Раньше у России никогда не было прямого авиасообщения с Лаосом. При этом в 2019 году страну посетили 4,8 млн путешественников, что на 14,4% больше, чем годом ранее. Из них только 12.054 туриста приехали из России, что, правда, на 34% больше, чем в 2018 году.

Кроме того, Россия вошла в топ-5 среди европейских стран по количеству туристов, посетивших Лаос, уступая Франции, Великобритании и Германии.

/TOURBUS.RU