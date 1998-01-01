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«Пегас Туристик» расширяет программу полетов в Египет из регионов

В декабре туроператор начнет рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх еще из десяти крупных городов

По информации АТОР, чартерная программа «Пегас Туристик» в Египет из российских регионов в декабре будет расширена.

В частности, представители компании рассказали об открытии рейсов в Шарм-эль-Шейх из Калининграда, Нижнекамска и Минеральных вод.

Таким образом, к уже имеющимся рейсам в декабре будут добавлены полетные программы в Хургаду из Волгограда (c 16.12) и в Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга (c 01.12), Уфы (03.12), Оренбурга (c 04.12) и Волгограда (c 01.12), а также из Сочи (c 24.12), Челябинска (c 12.12), Калининграда (c 05.12), Минеральных Вод (c 26.12) и Нижнекамска (c 18.12).

При этом из Челябинска и Калининграда рейсы заявлены на крыльях перевозчика Southwind с посадкой в Анталье. Эта авиакомпания уже работает на рейсах из Москвы. Первый такой рейс состоялся 23 ноября. С 25 ноября планируется открытие аналогичной полетной программы из Санкт-Петербурга.

Также туристам следует быть внимательными в части заказа дополнительных услуг на борту – в стоимость пакетного тура они не входят. Например, дополнительное питание на рейсах Nordwind можно заказать на стадии бронирования тура или на сайте авиакомании. На рейсах Southwind его можно купить в полете.

Для некоторых регионов сотрудничество с Nordwind и «Пегас Туристик» по организации чартерной программы стало новым опытом.

«Это первые направления чартерной программы авиакомпании из Нижнего Новгорода», – уточняют в пресс-службе местного аэропорта «Чкалов». В аэропорту подтвердили, что первый рейс в рамках новой чартерной программы в Шарм-эль-Шейх из Нижнего Новгорода запланирован на 5 декабря, в Хургаду – на 8 декабря. Полеты на курорты Египта будут выполняться раз в 10 дней.

В Шарм-эль-Шейх рейс вылетает в 22:45, прибытие на побережье Красного моря в 04:10 местного времени. В Хургаду – в 16:20, прибытие в 21:20.

В декабре тур в Египет из Нижнего Новгорода на двоих на «все включено» на 9 ночей с перелетом, трансфером, страховкой и проживанием в отеле 4* - от 122 тыс. руб.

/TOURBUS.RU