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24 ноября
Зарубежные турофисы — кто закрылся и кто продолжает работу?
Мы узнали о судьбе иностранных туристических офисов в России, часть которых продолжает активную деятельность
Весной этого года в связи с событиями в Украине закрылась или «встала на паузу» большая часть работавших в Москве зарубежных представительств по туризму.
Часть представительств по политическим причинам полностью остановила свою деятельность в России и закрыла офисы. Часть переориентировала маркетинговую работу на рынки стран СНГ. При этом некоторые НТО, прежде всего представляющие страны с наличием прямой авиаперевозки из России, успешно продолжают свою работу. И даже активизируются.
Все без исключения опрошенные ТБ эксперты с сожалением констатируют, что многолетние усилия большинства НТО активно и системно продвигавших свои страны, одномоментно были сведены на «нет». В ряде случаев восстановление утраченных позиций может занять годы.
Мы опросили ведущие НТО, действующие в России, и узнали судьбу ряда закрытых и продолжающих работу представительств.
Австрия
Представительство фактически остановило свою работу в России. Его многолетний руководитель и настоящий профессионал Геральд Бем уехал в Австрию. Телефон в московском офисе пока что принимает звонки.
Болгария
Катя Жекова – лицо туризма Болгарии в России на протяжении более двадцати лет. На волне антироссийских санкций и охоты на ведьм в МИД Болгарии была вынуждена покинуть Москву. Работа представительства остановлена.
Венгрия
Пожалуй, самое успешное и активное из зарубежных представительств в России (до начала этого года вело свою маркетинговую активность из Будапешта) приостановило свою деятельность. Руководитель направления «Россия» Виталий Избрисов теперь работает в центральном офисе Visit Hungary и курирует рынки Израиля и Дубая.
Германия
Среди активно функционировавших до последнего времени и закрывшихся НТО – представительство Национального туристического офиса Германии( DZT).
Возглавлявшая его Алла Беликова-Шойхет теперь живет в Берлине и продолжает свою деятельность в сфере, связанной с туризмом. C мая она возглавила берлинский проект Perspective, который занимается трудоустройством украинских беженцев в сфере гостиничного бизнеса Германии, который сейчас особо нуждается в рабочих руках, в том числе и по причине последствий пандемии.
Куба
«Наше представительство продолжает работать для того, чтобы на Кубу приезжало больше туристов из России и из всех стран постсоветского пространства», – рассказал советник по туризму посольства Республики Куба в РФ Хуан Карлос Эскалона. Г-н Эскалона прогнозирует, что с возобновлением полетных программ российских туроператоров на Кайо-Коко и Варадеро до конца года сможет принять около 60 тыс. наших туристов.
Этой осенью представительство министерства туризма Кубы в рамках новой маркетинговой прjграммы Cuba Unicа! успешно провело роуд-шоу по пяти городам России. Встречи кубинской делегации с российскими турфирмами прошли в Санкт-Петербурге, в Волгограде, Ростове-на-Дону, в Краснодаре и Сочи. А завтра, 25 ноября, в рамках этой программы таже пройдет бизнес-завтрак с участием ведущих туркомпаний Самары.
Шарджа
Представительство Комитета по развитию торговли и туризма Шарджи в России и СНГ продолжает работать в своем обычном режиме. География деятельности практически не изменилась: в основном это Россия, страны Средней Азии и Закавказья. Некоторые акценты в работе сместились в пользу таких стран, как, например, Казахстан и Узбекистан, что связано с растущим спросом в этих странах на отдых в ОАЭ и, в частности, в Шардже, а также с расширением полетной программы.
Как отмечает руководитель представительства Сергей Канаев, «представительство Шарджи традиционно строит свою работу на основе сотрудничества на базе ко-маркетинговых мероприятий с ведущими туроператорскими компаниями в каждой стране. Но мы не ограничиваемся только онлайн-активностями. Так, летом мы организовали роуд-шоу по четырем странам Средней Азии, охватив семь городов.
В своей работе мы активно взаимодействуем с авиакомпанией Air Arabia, являющейся национальным перевозчиком Шарджи, а также с ведущими отелями эмирата».
Эстония
Работа одного из авторитетных зарубежных представительств находится на временной паузе. Как говорит руководитель VisitEstonia в России Илона Кбеян, «очень надеюсь и верю, что это временно, и нормальный туризм вернется».
Израиль
По данным ТБ, представительство Israel government tourism office работает в обычном режиме. Особенно заметное продвижение направления выполняется через онлайн-каналы.
Как ответила редакции PR-менеджер представительства Софья Кошаровская, «мы работаем, сотрудники отвечают на вопросы туристов, поддерживают связь с профессионалами туристической отрасли. В настоящий момент планы маркетинговой работы представительства находятся на утверждении».
Доминиканская Республика
Представительство Министерства туризма Доминиканы работало в России с 2004 года и было закрыто в марте этого года. Бессменный руководитель представительства Галина Лысенко считает, что потери от прекращения его деятельности очень серьезные. «Если в начале нулевых Доминикану посещало всего несколько тысяч россиян в год, то благодаря активной работе представительства в лучшем допандемийном 2019 году турпоток вырос в 26 раз и составил 209 тысяч прибытий. Тогда Россия вышла на первое место в рейтинге европейских стран – поставщиков туристов на Доминикану.
Уверена, что придет время и новые руководители в Министерстве туризма вновь повернутся лицом к России. Но тогда маркетинговую работу придется начинать практически сначала».
В настоящее время Галина Лысенко проживает в столице Доминиканы Санто-Доминго.
Китай
Национальный туристический офис Китая в г. Москве не прекращает свою работу и по-прежнему отвечает за рынки России, Армении, Азербайджана и Украины. В связи с продолжающейся в Китае политикой по профилактике коронавирусной инфекции границы страны пока закрыты для туристов, поэтому деятельность направлена на продвижение культуры Китая с расчетом на отложенный туристический спрос.
В начале года главой Национального туристического офиса Китая в г. Москве назначена -жа Ван Жуй.
В нынешнем году акцент в работе был сделан на повышение туристической привлекательности Китая в онлайн-пространстве. Непрерывно велась работа по распространению знаний о Китае в социальных сетях. Было проведено много интересных мероприятий для детей и взрослых в сфере культуры и туризма, в том числе «Веселый праздник весны», совмещенный с тематикой зимних Олимпийских игр; «Неделя туризма и культуры Китая»; «Праздник середины осени». Особенно интересным и многолюдным стало приуроченное ко Дню защиты детей 1 июня мероприятие «Большая панда в каждом сердце» в Московском зоопарке. В сентябре представители Китая приняли участие во Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток».
Г-жа Ван Жуй отмечает: «В 2023 году представительство планирует расширять работу в онлайн, открыть Telegram-канал, а также провести конкурс детского рисунка на тему «Прекрасный Китай», финалисты и победители которого будут определены к 22 января.
Надеемся, что будущий год будет более благоприятным для международного туризма и российско-китайское сотрудничество в сфере туризма продолжится на новом уровне».
/TOURBUS.RU
Окончание обзора деятельности зарубежных турофисов в России — в нашем завтрашнем выпуске
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