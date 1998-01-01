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24 ноября
Майя Ломидзе: «Новогодние продажи в этом году нетипичны»
Исполнительный директор АТОР рассказала о ходе зимних продаж и о выплатах долгов за отмененные туры
Продажи новогодних туров в этом году идут хуже, чем в прошлом из-за опасений туристов бронировать отдых заранее, среди наиболее популярных направлений лидируют горнолыжные курорты Краснодарского края, Северного Кавказа, Шерегеш в Кузбассе, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе посвященной агро- и экотуризму конференции "И селу, и городу", которая проходит 24-25 ноября на курорте Роза Хутор в Сочи.
"Новогодние продажи в этом году нетипичны. Если в 2021 году, даже в разгар очередного витка коронавируса осенью, туры на Новый год все равно бронировались, активно продавались, уже в октябре-ноябре была понятна картина. В этом году люди не бронируют настолько вперед, даже в начале ноября у нас не было полной картины продаж новогодних праздников, в том числе по России", — рассказала эксперт, которую цитирует «Интерфакс».
По словам Майм Ломидзе, сейчас продажи активизировались. В рейтинге наиболее популярных направлений лидируют горнолыжные курорты Краснодарского Края, Северного Кавказа – Эльбрус, Домбай, Чегет, Кузбасса – Шерегеш, у которого очень хорошие перспективы в этом году. Но, как подчеркнула эксперт, и здесь бронирования в этом году начались поздно, так как люди боялись бронировать вперед.
"Из-за не слишком активных бронирований резкого скачка цен в 2-3 раза, как обычно бывает на Новый год, в этом году нет, хотя цены выросли в пределах 20%, на некоторых объектах 30%. И сохраняется тенденция прошлого года, которая касалась всех направлений, и зарубежных, и внутренних, что премиальный класс продается в первую очередь", — добавила Ломидзе.
Среди зарубежных направлений, по ее словам, лидируют ОАЭ, Египет, Турция. "Если будут добавлены авиационные емкости, возможно картина изменится. И очень неплохие шансы, хотя потоки пока не сопоставимы, у стран Юго-Восточной Азии, которых наши туристы заждались. Наконец-то появились на новогодние праздники Таиланд, Индия, причем по ценам не выше, чем в 2019 году", — сказала она.
Внутренний турпотокв итоге в 2022 году вырастет в пределах 10% по сравнению с прошлым годом, сообщила также исполнительный директор Ассоциации туроператорове.
"Ожидания были в 2022 году, что спрос во внутреннем туризме будет выше, чем он получился. Если брать все направления внутри страны, то мы видим плюс 10% по отношению к прошлому году. И для участников рынка это не очень хороший результат, так как ожидалось как минимум вдвое больше", — сказала она.
Ранее в Ростуризме заявляли, что по итогам года число отдохнувших в России туристов составит 61 млн, что позволит приблизиться к рекордному показателю доковидного 2019 года – 65 млн.
При этом Ассоциация туроператоров России оценивает оставшиеся долги туроператоров по турам, отмененным из-за пандемии коронавируса и после 24 февраля 2022 года, в 2-3 млрд рублей, сообщила также Майя Ломидзе.
"Мониторинг в этой части проводил Ростуризм, и у них есть все данные. Мы оценочно считаем, что на данный момент речь идет о 2-3 млрд рублей. Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021, 2022 годы. И очень бы хотелось, чтобы туроператорам помогли. Сумма кажется небольшой, но в контексте складывающейся ситуации она тяжелая", — расссказала эксперт..
В начале октября в Ростуризме заявляли, что с начала 2022 года туроператоры сократили долг перед туристами в четыре раза – с 40 до 10 млрд рублей.
/TOURBUS.RU
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