Сведения, вносимые в электронную путевку, упростят

В частности, исключены ряд сведений о турпродукте и квалифицированная электронная подпись

Состав сведений, которые туроператоры должны будут передавать в систему электронных путевок, будет значительно сокращен, - сообщает сегодня РСТ. Об этом удалось договориться в ходе заседания рабочей группы «Туризм» при правительстве, в которую входят многие представители Российского союза туриндустрии, сообщил ответственный секретарь группы, глава юридического отдела РСТ Николай Литаренко.

Он пояснил, что правила функционирования системы электронных путевок рассматривались повторно, регулятор учел многие критические замечания, которые были высказаны к первому варианту проекта.

«Из состава электронной путевки убрано множество излишне подробных сведений о турпродукте – таких, как тип поездки, наименование перевозчика и аэропорта, номер рейса, билета и бронирования, время отправления и прибытия, номер поезда, звездность гостиницы и многие другие.

Исключена усиленная квалифицированная электронная подпись, что позволит туроператорам сэкономить до 5 тыс. рублей в год на каждой подписи. Для сферы выездного туризма оставлена возможность внесения данных заграничных, не внутренних паспортов, которых туроператоры не видят», – отметил г-н Литаренко.

Тем не менее, по его словам, многие вопросы по функционированию электронной путевки не решены: «Например, невозможно выполнить требование об указании общей цены тупродукта, если стоимость указана в условных единицах и реализация идет на условиях частичной оплаты. Еще одна проблема заключается в том, что часть сведений, которые передаются в систему, туроператоры должны получать от турагента, а он может их некорректно передать.

При этом туроператор несет самостоятельную ответственность за передачу в систему недостоверных данных, вплоть до исключения из федерального реестра».

Николай Литаренко также заметил, что участники заседания предложили Ростуризму и Минэкономразвития рассмотреть возможность отсрочки вступления в силу законопроекта об электронной путевке, особенно с учетом текущей передачи полномочий по регулированию отрасли.

Как напоминает РСТ, законопроект о введении в России единой информационной системы «Электронная путевка» вступил в силу 1 сентября. В соответствии с документом туроператоры и турагентства должны вводить в систему подробную информацию о каждом проданном туре.

С 1 марта за непередачу данных в систему при продаже туров за рубеж вводятся штрафные санкции вплоть до исключения из реестров туроператоров и турагентов. С 1 сентября такие санкции заработают также для внутреннего и въездного туризма.

В заседании рабочей группы приняли участие представители Ростуризма, Минэкономразвития, руководители компаний-членов РСТ – Fun&Sun, «Анекс Тур», «Пегас Туристик» и других.

Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» была создана в декабре 2019 года. За это время она рассмотрела более 120 различных законодательных и подзаконных актов.

/TOURBUS.RU