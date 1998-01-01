Журналисты побывали в «образцовой провинции»

В этом месяце Мордовия впервые встретила участников конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 115 профессионалов туриндустрии из 39 регионов России не только боролись за выход в финал, но и с удовольствием знакомились с туристическими возможностями региона под номером 13-ть и городом-хозяином – Саранском.

Так, кроме конкурсной программы участников ждала насыщенная экскурсионная, спортивная и культурная составляющая. Мастера и журналисты профильных СМИ совершили прогулку по ключевым достопримечательностям края и ненадолго погрузились в национальный колорит народностей эрзя и мокша.

Безусловно, главной привлекательностью, «фишкой» региона является ее местный фольклор. Всего в 25 км от Саранска, в селе Подлесная Тавла гостей ждет аутентичная культура Мордовии – экскурсия в дом-музей «Этно-кудо» им. В.И. Ромашкина – музыканта-этнографа, благодаря которому люди во всем мире узнали и полюбили уникальное мордовское многоголосие.

Здесь же работает и музей тавлинской деревянной игрушки, где на мастер-классе можно самим изготовить популярный сувенир, - своеобразный бренд села - деревянную лошадку, которая входит в число семи чудес финно-угорского мира.

С древних времён мокшане и эрзяне, (а не всем известно, что мордовцы на самом деле двуединый народ и делятся на два крупных и отличных друг от друга субэтноса) обожествляли природу. Они верили, что в лесах, реках и озёрах живёт множество волшебных существ: Вирява, Ведява, Паксява и даже мордовский гном Куйгорож. О них сложено много удивительных легенд, которые часто встречаются в мордовском фольклоре.

Один из вечеров, проведённых в Саранске, надо обязательно посвятить посещению театра. Например, прикоснуться к мордовской мифологии и узнать о том, кого высиживают из яйца змеи или черной птицы, можно в Мордовском государственном национальном драматическом театре. Премьера по пьесе Валентины Мишаниной «Куйгорож» уже вызвала большой отклик не только в родном регионе, но и во всем театральном мире России…

«Мордовия – интересный с точки зрения самобытности регион, и главное, на чем нужно сосредоточиться сейчас региональным властям – это продвижение, - отметила заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства республики Мордовия Марина Жулина. – В регионе реализуются программы по развитию промышленного, сельского, студенческого туризма, идет активный рост делового туризма.

Мы прекрасно подходим под формат выходного дня для искушенных туристов, с потребностью узнавать что – то новое и интересное. Путешествовать атмосферно, недорого и качественно.

Недаром, что иностранные туристы уже окрестили нас «образцовой провинцией».

Главный упор мы делаем на событийном туризме, который, несомненно, способен привлечь большое количество желающих присоединиться к мероприятию. Так, у нас проходят этнические, музыкальные, гастрономические и другие фестивали».

Марина Жулина добавила, что вкусно накормить туриста, безусловно, могут во всех районах Мордовии, однако если есть определенные гастрономические цели, то в данном случае стоит отправиться на фестиваль «Ярхцама Васта» в Старошайговском районе. Само словосочетание так и переводится - место, где можно чем - то подкрепиться.

Еще один фестиваль «Акша келу» проводится в селе Ведовские Селищи на праздник Троицы. На праздник «белой березы» съезжаются туристы не только с Мордовии, но и со всей России и стран ближнего зарубежья. Фестиваль народных промыслов «Вирень арт» в посёлке Пушта расположенном в Темниковском районе – собирает лучших мастеров региона, способных удивить туриста.

Большой популярностью пользуются «Раськень озк»с – общественные моления мордвы. В 1629 году это языческое действо было запрещено царским указом, но сегодня его можно увидеть своими глазами, приехав летом в село Чукалы.

/TOURBUS.RU

Первая часть рассказа о туристических достопримечательностях Мордовии