Южная Корея ожидает в этом году 55 тысяч российских туристов

Власти Южной Кореи ожидают, что число посетивших страну российских туристов в 2022 году составит 55 тыс., сообщает Национальная организация туризма страны (НОТК).

«С 2017 по 2019 годы турпоток из России в Корею рос в среднем на 12,63% в год благодаря безвизовому режиму и разнообразным туристическим возможностям страны.

Рекордный показатель достигнут в 2019 году, когда было зафиксировано 342 987 туристических визитов российских граждан в Корею», — говорится в сообщении, на которое ссылается «Интерфакс».

По данным организации, во время пандемии произошел существенный спад турпотока из России и других стран, связанный с коронавирусными ограничениями.

«В этом году на направлении вновь отмечается рост спроса, так как Южная Корея доступна россиянам. В 2020 году турпоток составил 73 тыс. прибытий, в 2021 – 32,8 тыс. Прогноз на 2022 год составляет около 55 тыс. прибытий», — отмечают в организации.

В НОТК поясняют, что существенную долю турпотока составляют россияне, приезжающие в экскурсионные туры.

Среди популярных нишевых направлений – медицинский туризм, экологические, оздоровительные туры, поездки на спортивные, культурные и другие события. Растет также интерес к горнолыжным курортам Южной Кореи.

Также сегодня стало известно, что число рейсов паромов между южнокорейским портом Донхэ и Владивостоком будет увеличено с одного до двух раз в неделю. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья по итогам встречи губернатора края Олега Кожемяко и Генерального консула Республики Корея во Владивостоке Ха Бен Кю.

Иностранный дипломат отметил необходимость развития транспортного сообщения между странами. "Так, паромы из Южной Кореи в Приморье с декабря текущего года будут ходить не один раз, а дважды в неделю. Увеличение количества рейсов связано с необходимостью транспортировки грузов", — говорится в сообщении.

Губернатор Приморья также сообщил, что отсутствие прямых авиарейсов сдерживает потенциал развития сотрудничества.

"Российская авиакомпания "Аврора" готова возобновить полеты из Владивостока в города Республики Корея. На протяжении нескольких месяцев мы ведем переговоры с министерством транспорта РФ, однако необходимо одобрение со стороны Республики Корея, чтобы к этим рейсам не были применены никакие санкции", — сказал г-н Кожемяко.

Генконсул сообщил, что этот вопрос обсуждается. "По поводу возобновления прямого авиасообщения — этот вопрос обсуждается на уровне наших правительств. Надеюсь, в скором времени появится положительный ответ", — приводятся в сообщении слова Ха Бен Кю.

Как сообщалось ранее, паромное сообщение между Владивостоком и Донхэ возобновилось в августе после двухлетнего перерыва. Сейчас рейсы выполняются раз в неделю.

/TOURBUS.RU