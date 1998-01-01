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Итоги осени: 84% авиаперелетов были внутренними

Аналитики сервиса Туту.ру рассказали, куда и за сколько летали россияне этой осенью

Аналитики сервиса путешествий Туту.ру подсчитали, что около 84% перелетов осенью 2022 года самостоятельными путешественникам совершалось по России, на зарубежные направления пришлось порядка 16% бронирований, большинство из них — в страны ближнего зарубежья.

Средний чек за перелёт по России осенью этого года находится на уровне 7 230 рублей в одну сторону, в страны ближнего зарубежья — 15 644 рубля в одну сторону. За билеты в Европу платят в среднем 44 404 рубля в один конец.

Больше всего перелётов осенью совершалось в Москву и Санкт-Петербург: в Москву оформляли каждый пятый билет, а в Санкт-Петербург — каждый десятый. Средний чек за перелёт в Москву составил 6 169 рублей в одну сторону, а за билет в Санкт-Петербург осенью платили в среднем 5 398 рублей.

Далее по популярности следуют Сочи (средний чек 6 478 рублей в одну сторону), Минеральные Воды (6 180 рублей) и Екатеринбург (7 185 рублей в одну сторону).

Также в топ-10 городов, куда россияне чаще всего летали этой осенью, вошли Калининград, Махачкала, Казань Новосибирск и Уфа. Кроме того, были востребованы у авиапутешественников Красноярск, Тюмень, Самара, Сургут, Иркутск, Мурманск, Омск, Волгоград. Замкнули топ-20 Челябинск и Владивосток.

Из зарубежных направлений наиболее востребованы страны ближнего зарубежья: Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Грузия. Также в топ-15 стран этой осенью у самостоятельных путешественников оказались Турция, ОАЭ, Израиль, Египет, Таиланд, Германия и Сербия.

Топ-15 стран, куда было оформлено больше всего авиабилетов из России осенью 2022 года

Страна назначения Доля пассажиров среди зарубежных направлений Средний чек в одну сторону Таджикистан 18,53% 14276 Киргизия 16,78% 16094 Узбекистан 14,17% 17513 Армения 12,01% 18820 Азербайджан 11,32% 16279 Турция 8,61% 30242 Беларусь 4,99% 8399 Казахстан 4,51% 21437 ОАЭ 1,41% 46346 Израиль 1,22% 47883 Грузия 1,03% 31224 Египет 0,45% 38706 Таиланд 0,44% 71287 Германия 0,43% 39533 Сербия 0,42% 40291