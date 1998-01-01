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23 ноября
Итоги осени: 84% авиаперелетов были внутренними
Аналитики сервиса Туту.ру рассказали, куда и за сколько летали россияне этой осенью
Аналитики сервиса путешествий Туту.ру подсчитали, что около 84% перелетов осенью 2022 года самостоятельными путешественникам совершалось по России, на зарубежные направления пришлось порядка 16% бронирований, большинство из них — в страны ближнего зарубежья.
Средний чек за перелёт по России осенью этого года находится на уровне 7 230 рублей в одну сторону, в страны ближнего зарубежья — 15 644 рубля в одну сторону. За билеты в Европу платят в среднем 44 404 рубля в один конец.
Больше всего перелётов осенью совершалось в Москву и Санкт-Петербург: в Москву оформляли каждый пятый билет, а в Санкт-Петербург — каждый десятый. Средний чек за перелёт в Москву составил 6 169 рублей в одну сторону, а за билет в Санкт-Петербург осенью платили в среднем 5 398 рублей.
Далее по популярности следуют Сочи (средний чек 6 478 рублей в одну сторону), Минеральные Воды (6 180 рублей) и Екатеринбург (7 185 рублей в одну сторону).
Также в топ-10 городов, куда россияне чаще всего летали этой осенью, вошли Калининград, Махачкала, Казань Новосибирск и Уфа. Кроме того, были востребованы у авиапутешественников Красноярск, Тюмень, Самара, Сургут, Иркутск, Мурманск, Омск, Волгоград. Замкнули топ-20 Челябинск и Владивосток.
Из зарубежных направлений наиболее востребованы страны ближнего зарубежья: Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Грузия. Также в топ-15 стран этой осенью у самостоятельных путешественников оказались Турция, ОАЭ, Израиль, Египет, Таиланд, Германия и Сербия.
Топ-15 стран, куда было оформлено больше всего авиабилетов из России осенью 2022 года
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