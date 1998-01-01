Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
23 ноября
Итоги осени: 84% авиаперелетов были внутренними

Аналитики сервиса Туту.ру  рассказали, куда и за сколько летали россияне этой осенью


 

 

Аналитики сервиса путешествий Туту.ру подсчитали, что около 84% перелетов осенью 2022 года самостоятельными путешественникам совершалось по России, на зарубежные направления пришлось порядка 16% бронирований, большинство из них — в страны ближнего зарубежья.

 

Средний чек за перелёт по России осенью этого года находится на уровне 7 230 рублей в одну сторону, в страны ближнего зарубежья — 15 644 рубля в одну сторону. За билеты в Европу платят в среднем 44 404 рубля в один конец.

 

Больше всего перелётов осенью совершалось в Москву и Санкт-Петербург: в Москву оформляли каждый пятый билет, а в Санкт-Петербург — каждый десятый. Средний чек за перелёт в Москву составил 6 169 рублей в одну сторону, а за билет в Санкт-Петербург осенью платили в среднем 5 398 рублей.

Далее по популярности следуют Сочи (средний чек 6 478 рублей в одну сторону), Минеральные Воды (6 180 рублей) и Екатеринбург (7 185 рублей в одну сторону).

 

Также в топ-10 городов, куда россияне чаще всего летали этой осенью, вошли Калининград, Махачкала, Казань Новосибирск и Уфа. Кроме того, были востребованы у авиапутешественников Красноярск, Тюмень, Самара, Сургут, Иркутск, Мурманск, Омск, Волгоград. Замкнули топ-20 Челябинск и Владивосток.

 

Из зарубежных направлений наиболее востребованы страны ближнего зарубежья: Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Грузия. Также в топ-15 стран этой осенью у самостоятельных путешественников оказались Турция, ОАЭ, Израиль, Египет, Таиланд, Германия и Сербия.

 

Топ-15 стран, куда было оформлено больше всего авиабилетов из России осенью 2022 года

Страна назначения

Доля пассажиров среди зарубежных направлений

Средний чек в одну сторону

Таджикистан

18,53%

14276

Киргизия

16,78%

16094

Узбекистан

14,17%

17513

Армения

12,01%

18820

Азербайджан

11,32%

16279

Турция

8,61%

30242

Беларусь

4,99%

8399

Казахстан

4,51%

21437

ОАЭ

1,41%

46346

Израиль

1,22%

47883

Грузия

1,03%

31224

Египет

0,45%

38706

Таиланд

0,44%

71287

Германия

0,43%

39533

Сербия

0,42%

40291

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 