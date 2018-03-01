ЦИФРА НЕДЕЛИ: За 10 месяцев в Турции побывали 4,6 млн россиян

Подтвержается прогноз, что в этом году Турцию посетит около пяти млн российских туристов

Как сообщает АТОР, по свежим данным министерства культуры и туризма Турции, по итогам 10 месяцев (октябрь – последний месяц активного пляжного сезона в Анталье и Мугле), в Турции зафиксировали 4 632 712 прибытий из России. Это на 6,2% больше, чем за тот же период 2021 года, но все еще на 30,8% меньше, чем было в эти месяцы в 2019 году.

Пока что Россия - вторая в списке ключевых въездных рынков Турции – по итогам января-октября ее опережает Германия с 5 274 045 прибытий, что почти вдвое (+92%) больше, чем за аналогичные месяцы 2021 года и даже на 13,4% больше, чем в доковидном 2019 году.

Судя по статистике за январь-октябрь от провинциальных управлений министерства культуры и туризма Турции, из 5 274 045 поездок граждан РФ в Турцию за десять месяцев 2022 года 53,6% (2 826 314) совершены на курорты Антальи. Еще 22% (1 156 830) поездок пришлись на Стамбул, а 6,9% (361 603 поездок) – на курорты провинции Мугла (Эгейское побережье).

На третьем месте в топе въездных рынков Турции по итогам января-октября 2022 года – Великобритания с 3 205 288 прибытий, что на 1052% больше, чем в те же месяцы 2021 года и на 31,2% больше, чем в 2019 году.

Всего в Турцию прибыли в январе-октябре 2022 года 39 613 471 турист из-за рубежа, не считая этнических турок. Это на 88,13% больше, чем в тот же период 2021 года, и всего на 2,7% меньше, чем в январе-октябре рекордного для турецкого туризма 2019 года.

При этом как и в сентябре, в октябре 2022 года Россия опередила по количеству туристов в Турции Германию и Великобританию.

Так, за этот последний месяц активного пляжного сезона в Турцию прибыли 767 814 туристов из РФ. Судя по данным провинциальных властей, 63,4% (486 778 поездок) пришлись на Анталью, 24,13% (185 339 поездок) – на Стамбул и 6,55% (50 342 поездки) – на провинцию Мугла (Эгейское побережье). В Анталье и Стамбуле россияне в октябре оказались в лидерах среди всех других иностранных рынков.

Общий результат октября 2022 года для российского турпотока в Турцию на 15,2% ниже, чем в октябре 2021 года, и на 3% меньше, чем в октябре 2019 года.

Учитывая рекордные показатели по прибытиям российских туристов в Стамбул, прогноз Илькера Озкана, атташе по культуре и туризму посольства Турецкой Республики в России, о том, что по итогам 2022 года Турция примет свыше 5 млн российских туристов, следует признать точным, - считают эксперты АТОР.

Если только в одном октябре и только в Стамбул приехали 185 тыс. россиян, то планка в пять миллионов туристов из России в Турции в 2022 году, будет, несомненно, превзойдена. Вопрос лишь в том, насколько.

Но в любом случае Турция останется лидером (с большим отрывом от всех конкурентов) по количеству россиян, выехавших за рубеж в 2022 году, - считают в АТОР.

/TOURBUS.RU