Степан Эрьзя, Пугачев и Депардье: столица Мордовии представила свой самобытный туристический потенциал

В этом месяце Мордовия впервые встретила участников конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 115 профессионалов туриндустрии из 39 регионов России не только боролись за выход в финал, но и с удовольствием знакомились с туристическими возможностями региона под номером 13 и городом-хозяином – Саранском.

Так, кроме конкурсной программы участников ждала насыщенная экскурсионная, спортивная и культурная составляющая. Мастера и журналисты профильных СМИ совершили прогулку по ключевым достопримечательностям края и ненадолго погрузились в национальный колорит народностей эрзя и мокша.

Совсем недавно Саранск принимал один из этапов чемпионата мира по футболу, был выбран временным местом жительства Жераром Депардье, а также признан одним из самых благоустроенных городов России.

Официальной датой основания Саранска считается 1641 год, когда казаки заложили тут острог, обнесенный деревянным частоколом. Позднее вокруг крепости отсыпали вал, а ее стены стали защищать девять массивных башен. Сегодня на этом месте вырос крупный современный центр Приволжья, который, однако, бережно относится к своим корням.

Интересно, что город, который стал заметным среди иностранцев именно благодаря Чемпионату мира по футболу, по сути, не имеет своего исторического центра, здесь не осталось старинных дореволюционных зданий, а все гигантские новостройки появились в последние 20 лет.

Самое высокое строение в городе, напоминающее сталинскую высотку – это МГУ: Мордовский Государственный Университет, который чуть обогнал Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. Высота его главного купола вместе с крестом составляет 62 метра. Собор воздвигли в 2006 году, - после канонизации Русской православной церковью адмирал Ушаков был избран небесным покровителем будущего собора.

Есть в Саранске и единственный во всей России памятник Емельяну Пугачеву – его войско местная знать в 1774 году встретила на берегу Инсара хлебом-солью, а он отплатил ей раздачей вольных крепостным и казнью чиновников и богатых купцов. О том, как "мужицкий царь" пировал, принимал указы, и здесь же повесил на воротах принимающую его у себя хозяйку по жалобе птичницы, экскурсоводы рассказывают в Национальном краеведческом музее.

Национальный колорит можно подкрепить неподалеку, - отобедав в ресторане комплекса музейно-этнографического комплекса «Мордовское подворье», открытого, как и многие другие объекты Саранска, к празднику 1000-летия. Здесь представлены деревянные вариации на тему народной культуры мордвы, а в ресторане подают национальные блюда.

Эта народность никогда не гналась за созданием уникальных рецептов. Они всегда основывались лишь на одной идее – все должно быть просто, вкусно и питательно. Так, гостям предлагают похлебку по-мордовски, запеченную баранью голяшку, соленые грузди, вареники и блины, варят медовуху и хреновуху. Обязательны к дегустации и местные специалитеты: знаменитая мордовская ватрушка с картофелем – кургоня, так называемая «медвежья лапа» и поза, - своеобразный квас из сахарной свеклы и ржаной муки.

Бесспорным магнитом притяжения для гостей города послужит и наследие выдающегося скульптора Степана Эрьзи, большая часть произведений которого экспонируется в Республиканском музее изобразительных искусств. Который в 2002 году был признан особо ценным объектом культурного наследия Мордовии. Сегодня наследие мастера, которого при жизни называли «русским Роденом», занесено во всемирные каталоги и стоит в одном ряду с произведениями эпохи Возрождения. Степан Эрьзя, настоящая фамилия которого была Нефёдов, (псевдоним он взял в честь этнической группы эрзя, к которой принадлежал), получил мировое признание в 1912 году в Париже, на выставке «Осенний вернисаж».

После революции он эмигрировал в Аргентину, где впервые применил в скульптуре южноамериканскую породу дерева кебрачо, а на родину Степан Дмитриевич вернулся лишь в 1951 году, привезя с собой коллекцию произведений общим весом 175 тонн. Кстати, говоря о дереве, нельзя не отметить и «черное золото» региона – местный морёный дуб, который называют самой дорогой древесиной в мире.

В земляных недрах Мордовии нет нефти, газа, угля, алмазов, золота и других полезных ископаемых. Однако, в пойме рек - Мокши и Суры хранятся залежи уникальной древесины. Сегодня черное золото используется не только как отделочный материал, но и как источник вдохновения для создания подлинных произведений искусства.

Увидеть чудо природы и посетить экспозицию, где представлены более 200 образцов уникальной линейки из мореного дуба можно в музее «РОСТР».

/TOURBUS.RU

Окончание рассказа о туристических достопримечательностях Мордовии — в завтрашнем выпуске