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22 ноября
«Аэрофлот» полетит из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью
Полёты в Стамбул будут выполняться с 16 декабря, а рейсы в Анталью c 17 декабря на лайнерах Boeing 737-800 

 

«Аэрофлот» открывает регулярные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью на самолётах Boeing 737-800, - сообщил нам сегодня в пресс-службе нацианального авиаперевозчика.

 

Полёты в Стамбул будут выполняться, начиная с 16 декабря, а рейсы в Анталью запускаются 17 декабря по следующему расписанию (время местное):

Номер рейса

Направление

Вылет

Прилёт

Дни недели

SU722

Санкт-Петербург — Стамбул

09:20

15:25

СР,ПТ,ВС

SU723

Стамбул — Санкт-Петербург

16:25

22:25

SU724

Санкт-Петербург — Стамбул

00:30

06:40

ВТ

SU725

Стамбул — Санкт-Петербург

07:35

13:25

SU726

Санкт-Петербург — Анталия

09:20

15:25

ПН,ЧТ,СБ

SU727

Анталия — Санкт-Петербург

16:25

22:10

 

«Благодаря новым пунктам полётов в зимнем расписании Аэрофлота у жителей Северной столицы появится возможность комфортно путешествовать в Турцию без пересадки в Москве», - отметили в авиакомпании.

 

Ранее авиакомпания сообщала, что в зимнем расписании (с начала ноября до 25 марта) будет летать из московского "Шереметьево" в 39 городов России. Самая интенсивная частота полетов запланирована в Санкт-Петербург (15 парных рейсов в сутки), Сочи (10), Казань и Екатеринбург (по 7), Минеральные Воды (6), Самару и Калининград (по 5).

 

Международная сеть “Аэрофлота” в наступившем сезоне пополнилась рейсами из Москвы в Бангкок и Пхукет (Таиланд), Гоа (Индия).

Кроме того, в новом сезонном расписании «Аэрофлот» продолжит возобновлённые в этом году прямые регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево: в ОАЭ (Дубай), Египет (Шарм-эль-Шейх и Хургада), на Шри-Ланку (Коломбо), на Сейшелы (Маэ), на Мальдивы (Мале), в Китай (Пекин, Гуанчжоу), в Индию (Дели), Иран (Тегеран) и в Турцию (Стамбул, Анталья).

 

Также будут продолжены собственные полёты авиакомпании в страны СНГ: Беларусь (Минск), Киргизия (Бишкек и Ош), Узбекистан (Ташкент, Ургенч, Самарканд и Бухара), Армения (Ереван) и Азербайджан (Баку).

/TOURBUS.RU

 


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