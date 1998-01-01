Георгий Мохов: Гостевые дома выходят из тени

Глава юридического агентства «Персона Грата» рассказал о том, какие изменения произойдут после принятия закона о правовом регулировании гостевых домов

Проект «Федерального закона о введении правового регулирования гостевых домов» пока еще дорабатывается, но вскоре будет направлен в Госдуму, и не исключено, что вступит в силу уже весной 2023 года.

К каким переменам готовится владельцам малых средств размещения, нашему порталу рассказал руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов:

- Этот законопроект поступил на рассмотрение еще в апреле 2022 года. Предполагалось, что окончательный вариант будет утвержден в ноябре 2022-го, но пока документ в Государственную Думу на рассмотрение еще не направлен. Он дорабатывается с учетом позиции Минэкономразвития и профильных экспертов.

Ориентировочно, его вступление в силу запланировано на 1 марта, чтобы в следующем сезоне гостевые дома уже работали в правовом поле, обозначенном в документе.

В целом, смысл законопроекта в том, чтобы вывести из тени в легальное поле десятки тысяч гостевых домов. По последним подсчетам, их более 15 тысяч. Особенно популярны такие объекты в курортных зонах: в Крыму, Краснодарском крае. Я бы сказал, что новый закон – это не революция, а эволюция того, что было.

Сегодня идет четкое разделение понятий: гостевого дома от гостиницы. Разъясняется и регламентируется разница между ними, прописываются квалифицирующие признаки понятия «гостевой дом» и «услуги гостевого дома», без которых невозможно четко провести границы с обычным жилым строением, разрабатываются подзаконные нормативы и параметры классификации.

Не секрет, что зачастую, хозяева жилья для туристов не платят налоги и не следуют санитарным и пожарным стандартам. Владельцам гостевых домов запретят рекламировать свои предложения без реестрового номера в федеральном реестре, а надзорные органы получат право проводить контрольные мероприятия в помещениях гостевого дома.

Предельное количество комнат дома, предназначенных для размещения гостей, будут устанавливать власти региона.

Чтобы принимать гостей, им дается возможность (пока на добровольной основе) пройти классификацию и получить категорию, как это предусмотрено для отелей. Критерии классификации пока не разработаны и не утверждены.

Как было сказано выше, еще очень важный момент – контролирующие органы будут наделены правом проверки гостевых домов. Контрольно – надзорные мероприятия будут включать требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, а также защиты прав потребителей. Кроме того, собственникам гостевых домов предстоит соблюдать правила регистрационного и миграционного учета, передавать сведения в органы МВД.

Регистрируя гостей, соответственно, гостевые дома войдут в сферу закона о курортном сборе и будут выполнять функции оператора, как и гостиницы.

На мой взгляд, главная задача этого закона – обеспечить безопасность и качество проживания туристов в гостевых домах, но сейчас этому мешают противоречия с другими законами, в частности, с административными нормами, контрольно-надзорными и техническими регламентами, жилищным кодексом.

При этом следует учитывать разницу коммунальных тарифов и стоимости электроэнергии для жилых домов и нежилых строений. Без урегулирования комплексных вопросов легализация гостевых домов невозможна.

С одной стороны, небольшие гостевые дома не в состоянии выполнить весь массив требований наравне с гостиницами, а с другой стороны сейчас сотрудники Роспотребнадзора и других ведомств лишены доступа в гостевые дома из-за конституционного права на неприкосновенность жилища.

/TOURBUS.RU