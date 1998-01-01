Новости

Зарина Догузова сегодня официально покинула пост главы Ростуризма

Экс-руководитель Ростуризма войдет в состав Экспертного совета по туризму при правительстве

Как сообщает «Интерфакс», Зарина Догузова, официально ушедшая сегодня с поста главы Ростуризма, поблагодарила представителей туристической отрасли и губернаторов регионов за совместную работу по развитию туризма в стране.

«Для меня было огромной честью руководить отраслью туризма в нашей уникальной и многообразной стране, и наша команда всегда работала с полной самоотдачей. За 3,5 года командой Ростуризма при поддержке президента и председателя правительства было сделано невероятно много.

Сегодня заложен фундамент развития отрасли и задан темп, есть комплекс из десятков мер поддержки бизнеса и туристов, которые реализуются впервые. Рассчитываю, что эта работа будет продолжена», — написала она в своем Телеграм-канале.

По словам экс-главы Ростуризма, очень важно, что туризм и гостеприимство признаны всеми стратегической отраслью экономики и значимой частью общественной жизни.

«От всего сердца я хочу сказать спасибо всем, кто работает в отрасли, нашим коллегам в регионах, губернаторам – мы работали вместе, и многое получилось благодаря нашему общему желанию воплощать новое, благодаря вам.

Отдельное спасибо за совместную работу и бесценный опыт хочу сказать вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. И пожелать успехов министерству экономического развития и его руководителю – Максиму Решетникову», — добавила г-жа Догузова.

При этом она не раскрыла планов по дальнейшей деятельности. Между тем ее представитель сегодня подтвердил, что экс-глава Ростуризма Зарина Догузова отказалась от должности заместителя министра экономического развития, курирующего туризм.

«Зарина Догузова отказалась от дол ее представитель жности курирующего замминистра в Минэкономразвития. Она войдёт в состав Экспертного совета при правительстве», — сказал представитель.

Напомним, что Владимир Путин своим указом от 20 октября упразднил Ростуризм. Функции ведомства по регулированию туристической отрасли переданы Минэкономразвития. Ликвидационные мероприятия должны быть завершены до 15 марта 2023 года.

Как отметилh ранее в беседе с нами прочетный президент РСТ Сергей Шпилько, «Ростуризмом во главе с Зариной Валерьевной сделано очень много. Субсидирование чартерных программ по России подстегнуло расширение географии турпотоков.

А программа туристского кешбэка раздвинула рамки высокого сезона, что выгодно и для потребителей, и для бизнеса, и для государства, потому что средства возвращаются в бюджет в виде налогов с продаж, которых бы иначе не было. Список этот можно продолжить.

Скорее всего, причина очередных "перетрубаций" в управлении туристом в том, что на туризм начали выделять серьезные деньги из бюджета, и речь идет о том, кому доверить их расходование. Не случайно создана госкорпорация «Туризм. РФ» и инвестиционный блок Нацпроекта «Туризм и гостеприимство» передан в основном под контроль Минстроя».

/TOURBUS.RU

